¡Bomba! ¿Thomas Christiansen renuncia a la Selección de Panamá?

¿Thomas Christiansen se va de la Selección de Panamá? La noticia llega desde tierras canaleras y sorprende a propios y extraños, debido al buen paso que ha tenido el entrenador hispano-danés por la escuadra centroamericana.

En las redes sociales han saltados las alarmas al darse a conocer que Christiansen podría no seguir en el banquillo de la selección canalera por ciertas “discrepancias” que tiene con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

La información se ha regado como pólvora, provocando incertidumbre entre los periodistas panameños que se han puesto en alerta. Algunos comunicadores dan por hecho que el técnico europeo habría presentado su renuncia ante la Fepafut, con quien no está a gusto.

“Se avecina un bombazo, no lo puedo mencionar ahorita, pero los cimientos de la Federación Panameña de Fútbol podrían tener cambios en las próximas horas, semanas. Es una noticia que se está cocinando, me la han filtrado esta mañana y la próxima semana tendríamos... yo no me lo esperaba la verdad, pero se avecina algo importante, fuerte, que nos va a poner tristes, quizas vaya a desestabilizar un poquito el ambiente del balompié panameño”, dejó caer el periodista panameño José Miguel Domínguez, mejor conocido como ‘Chepe bomba‘.