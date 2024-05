“Pagaría millones por comprar el Balón de Oro de Maradona y destruirlo”

La recompensa, que se dio por desaparecida durante tres décadas hasta que la compró en 2016 un modesto coleccionista por un precio irrisorio, podría así superar los 9,2 millones de dólares por los que la casa de subastas Sotheby’s vendió en mayo del 2022 la legendaria camiseta que Maradona utilizó ante Inglaterra en el Mundial de 1986.

El Balón de Oro de aquel mundial del 86, conocido como “Adidas Golden Ball”, fue otorgado en una ceremonia en el mítico cabaret del Lido en París, en noviembre de ese año. En el acto, también organizado por France Football, hay una foto en la que se retrata a Maradona con el premio que se subasta en junio.

En medio de todo lo que gira alrededor del Balon de Oro, el argentino Osvaldo Ardiles y el inglés Terry Butcher recordaron a Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, en el escenario donde marcó su primer gol con Argentina en 1979 (Estadio Hampden Park, de Glasgow).

El excompañero de Diego Maradona en la selección y uno de sus rivales más conocidos repasaron la carrera del ‘Diez’ en la antesala de la subasta del Balón de Oro que logró en 1986.

Pese a la polémica que se generó alrededor del trofeo debido a que había sido robado en 1989, la subasta por ahora sigue en pie y dos protagonistas de aquel Mundial hablaron sobre lo que representaba Diego.

Butcher se refirió a la subasta con un tono bromista: “Pagaría 7 millones de libras por comprar el Balón de Oro de Maradona solo para destruirlo. Pero bromas aparte, me gustaría decir que Maradona es el mejor jugador contra el que he jugado y sin duda, un aspirante a mejor jugador de la historia; realmente no necesitaba hacer trampas”.