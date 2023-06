Sorpresa: Teófimo López anuncia su retiro del boxeo

“Qué alivio! Retirado en la cima. ¡Gracias boxeo por la increíble vida que me has brindado a mí y a todos mis seres queridos!” fue el sentido mensaje de López, donde acompañó la publicación con una fotografía junto a su padre portando un cinturón de campeón mundial.

Tras vencer al escocés Josh Taylor el pasado sábado y coronarse como campeón mundial de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) , el pugilista catracho sorprendió al informar que no seguirá en los cuadriláteros.

Después de estas palabras, el hondureño indicó que confirmaba su retiro del boxeo.

“Anuncio mi retiro del deporte del boxeo. Le he dado sangre, sudor y lágrimas desde muy joven. Tengo 25 años y soy el primer hombre en ser dos veces campeón mundial indiscutible. Estoy muy agradecido”, reveló López en entrevista con Max Kellerman en el programa “This Just In” de ESPN.