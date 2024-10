Tabla de posiciones en Honduras: vuelve al último lugar y Olancho sube

¡Al rojo vivo! La Jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional de Honduras vivió este sábado dos nuevos duelos, teniendo a Olancho FC vs UPNFM y Real Sociedad vs Juticalpa FC como sus protagonistas.

En la cima de la tabla de posiciones aún no hay movimientos, ya que este domingo se juegan los platos fuertes entre Motagua vs Real España y Marathón vs Olimpia.