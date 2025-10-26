Tabla de posiciones Liga Española tras triunfo del Real Madrid en el Clásico: ¡Baja al Barcelona!

El Real Madrid salió victorioso del Clásico por 2-1 contra el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu y se escapa en solitario en el liderato de la Liga Española 2025-2026 en la jornada 10.

En un duelo de grandes emociones, Kylian Mbappé abrió el marcador tras una gran asistencia de Jude Bellimgham y el delantero francés no falló ante el portero polaco Wojciech Szczęsny.

Barcelona empató las acciones tras un grave error de Arda Güler, perdió el balón con Pedri, recibió Marcus Rashford, el inglés puso el pase atrás para la llegada de Fermín López que batió con la derecha a Thibaut Courtois.

Pero el Real Madrid no dio opción a que el Barça se levantara y rápido retomó la ventaja. Centro de Vinicius pasado al segundo palo, Éder Militao le ganó el salto a Alejandro Baldé, cabeceó y Bellingham le puso el pie para empujar la bola al fondo de la red.

Con este triunfo, el Real Madrid se asienta en el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga con 27 puntos, le saca cinco de diferencia al Barcelona, segundo con 22 unidades.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

El Villarreal se consolidó en el tercer puesto de la clasificación con 20 puntos después de su victoria de visita 0-2 contra el Valencia, el sábado en Mestalla.