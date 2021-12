Madrid, España.

El defensa español Sergio Ramos afirmó este lunes que le hubiera gustado que el sorteo de la UEFA Champions League no hubiese emparejado a su actual equipo, el París Saint-Germain, y el Real Madrid, en el que fue capitán y jugó 16 temporadas. “Me he enterado estando en casa. Me molaba el United como enfrentamiento, pero el sorteo no era válido, se ha dado y es lo que es. Nos ha tocado el Madrid. Es una mezcla de sensaciones. Me hubiera gustado no tener ese enfrentamiento, pero volver a casa es algo muy alegre a nivel sentimental. Aquí he vivido los mejores años de mi vida”, dijo en la presentación de su gimnasio ‘Sergio Ramos by John Reed’, ubicado en Moncloa (Madrid). “Volver a casa a una despedida que no tuve por la Covid-19 es muy especial. Me hubiera gustado que fuera de otra manera”, aseguró.

“El destino es muy caprichoso. Me hubiera gustado que nos hubiese tocado otro equipo. Sabéis el amor que le tengo al Madrid y a la afición y eso no va a cambiar nunca. Toca afrontar el presente, juego en el PSG y me toca defender a mi equipo y haré todo lo posible por intentar pasar la eliminatoria. Es el equipo que apostó por mí. Voy a ir a muerte por el PSG. Es un rival muy duro, el Madrid atraviesa un gran momento. Ya veremos lo que pasa porque aún queda tiempo para el partido”, añadió. SU ESTADO FÍSICO El otro tema recurrente de la rueda de prensa fue su estado físico, tras solo haber podido jugar 90 minutos esta temporada. “Estoy contento después de unos meses duros por la lesión y no poder estar con el equipo y un cambio tan grande en un club nuevo y una ciudad nueva. Estoy muy tranquilo y totalmente adaptado a la ciudad. Por fin, sintiéndome bien después de jugar el primer partido”, dijo. “Dándole un poco de normalidad a la vuelta al trabajo. Recuperando bien de ese partido porque después de tantos meses el cuerpo se desacostumbra un poco. Contento de sentirme bien de nuevo y seguir un plan establecido por el cuerpo técnico y entrenadores. Contento de volver a casa”, añadió.

Sergio Ramos relató cómo han sido estos meses alejado de los terrenos de juego: “Ha sido duro. Y diferente a lo que he vivido a lo largo de mi carrera. He tenido la suerte de jugar durante muchos años. Las lesiones me habían respetado a lo largo de mi carrera y ahora me ha tocado. Volver a sentirte jugador, volver a sentirte bien...”, declaró. “Las cosas que más nos duelen son las que más nos afectan. Te enseña que la vida tiene ese tipo de momentos, pero son aprendizajes que tenemos que pasar. Es una parte negativa de mi vida, pero te demuestra quién estaba de verdad. Cuando volví a jugar no quería que terminase el partido porque era volver a sentirme yo y rendir al máximo nivel. Estoy orgulloso y en la vida, cuando te dedicas en cuerpo y alma a algo, los resultados llegan. Habrá Ramos para rato”, aseguró. El excapitán del Real Madrid rehuyó la pregunta sobre si gente del club le ha apoyado durante este tiempo: “Es algo muy individual. A veces es bueno volver a pisar el fondo después de tantos buenos momentos. No me he llevado ninguna sorpresa porque siempre he tenido un círculo muy cercano y muy fiel. Lo demás es algo que no depende de mí, pero sí puedo elegir al equipo que quiero tener a mí alrededor y se ha reforzado, como amistad y como equipo. Lo he pasado mal, pero ha merecido la pena”, contestó. Sobre el Real Madrid, comentó: “Siempre que puedo veo los partidos del Madrid con especial cariño y de la Liga española en general. Vinicius ya prometía estos últimos años, pero a día de hoy es una realidad y un gran jugador donde el Madrid empieza a destinar el juego en él. Va a ser una pieza clave en los próximos años del Madrid y me alegro de que rinda a ese nivel. Que tengan ese margen en la Liga es una buena señal, están en buen momento y a nivel defensivo los veo muy sólidos”. También aseguró que, por los rumores que siguen vinculando a Kylian Mbappé al Real Madrid, a él le gustaría que siguiera a su lado en el PSG.