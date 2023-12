Saúl Martínez: Su nueva vida y el récord que nadie ha igualado

Me llamaron, sí me invitaron, pero lamentablemente tuve un inconveniente para asistir, ese día tenía un compromiso. Si hubiera sido el fin de semana no hubiera tenido problema para acompañarlo.

Prácticamente porque después de mi retiro del fútbol profesional solo he jugado partidos con el equipo de las leyendas, que lo integramos jugadores hondureños que jugamos en la Selección Nacional en algún momento. También juego con algunos amigos que me invitan a canchas abiertas, usted sabe que el fútbol es imposible dejarlo, aunque ahora lo juego en otra condición.

Después de que terminó el partido en el estadio de Manizales solo pensábamos en que habíamos ganado y celebramos, pero luego nos dimos cuenta de que aquí en nuestro país la gente hizo hasta caravana para celebrar esa victoria y eso motivó más al grupo. En ese momento me puse más contento, me di cuenta de la magnitud de lo que yo y mis compañeros habíamos hecho.

¿Estás satisfecho con lo que fue tu carrera o crees que con tu capacidad pudiste dar un salto a Europa?

A veces uno desea ir a otras ligas, pero yo estoy satisfecho con lo que Dios me dio, no pediría más.

¿Cómo has visto este nuevo proceso del técnico colombiano Reinaldo Rueda con la Selección Nacional?

No he visto todos los partidos, pero el juego contra México me gustó, pude ver una Selección de Honduras muy compacta, estuvimos cerca de clasificar directo, no lo logramos por detallitos del fútbol que a veces faltan, debemos estar un poco más despiertos. Por ejemplo, tenemos que entender y saber que nosotros no podemos perder mucho tiempo en los juegos porque nos penalizan.

Si fuera al contrario hubiera sido diferente, pero nosotros somos un país pequeño y a la Concacaf le conviene y le interesa que clasifique México. Nosotros tenemos que tener más cuidado en ese aspecto cuando nos toque enfrentar ese tipo de partidos.