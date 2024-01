Olancho FC confirma demanda contra Nájar y lo tilda de “inmoral”

Esto es inmoral lo que está haciendo, con mucho respeto se lo digo, usted es un hombre muy querido en Honduras por lo que aportó, pero no está actuando de manera correcta. Desde el primer momento nos hubiera dicho que no había interés y que no me hubiera pedido el contrato, sino que con el contrato en mano se lo muestra al equipo para que le haga una mejor oferta. Al final, me dijo que no era cuestión de dinero.

¿Qué es lo que hacen con esto? Comprar jugadores para comprar torneos y campeonatos. Así que es lamentable lo que ha pasado, no sé cómo llamarle, falta de profesionalismo, creo que, ante toda la opinión deportiva, es incorrecto, no puede ser. Déjeme decirle que la esposa de él es de la aldea de La Concepción. Por eso creímos que estábamos hablando a alguien que le tiene amor a esa tierra olanchana, la afición de Olancho está dolida, muy molesta, con esas actitudes mejor evitamos que venga a Olancho.

¿Le molesta que Olimpia se interponga en el camino?

Hay inmoralidad en las dos partes. Primero de él, porque nos pide un contrato firmado, que son las pruebas que vamos a demostrar donde se le mandó al chat de él y él contesta que está satisfecho. La otra cosa es lo que ha hecho. Yo hablé con Osman Madrid. Cuando le hablo me dice "Don Samuel, no me doy cuenta de nada, no me doy cuenta que están contratando". Entonces, es una cadena de inmoralidad, él me dijo que no. Yo no tengo nada contra Olimpia.

Al final, quien ha causado todo esto ha sido el jugador, hubiera sido honesto al decirme "no puedo". Lo que sale diciendo como niño chiquito es que su sueño ha sido jugar con Olimpia cuando él está jugando en un equipo profesional en USA. ¿Por qué no lo dijo antes que nosotros firmáramos el contrato? Lo peor del caso es que nos dice que los pasaportes ya los envió a través de una persona encargada de eso. Es una cuestión que, entre la opinión pública, hemos sido vilmente engañados, pero un jugador un profesional no puede hacer eso.

¿En qué se van a basar para presentar la demanda a Andy Nájar?

Le puedo decir que hemos buscado un abogado deportivo y él nos va a orientar lo que vamos a hacer. Y en los daños y perjuicios teníamos otras contrataciones probables, desistimos, no seguimos por contratarlo a él. Entonces, eso es un daño que nos está causando porque dejamos de hacer contratos con otros jugadores al preferirlo a él. Nosotros le dijimos a los jugadores, que ya no estábamos interesados, fuimos honestos, no tenemos problemas. Lo malo de Nájar es que a las 9 de la noche me pedía como requisito era que quería contratar a Alex López, que le subiéramos el sueldo. Siento que todo eso ha sido una burla para nosotros.

Al final, nos dijo "Deme 15 minutos que yo le devuelvo la llamada para confirmarle el contrato". No ha tenido la cortesía de llamarnos, lo hemos tratado con respeto, él no se merece porque está irrespetando a Olancho. Ningún jugador que haya salido de Potros podría decir que les quedamos debiendo, somos una institución solvente, porque es autosostenible. Él pedía cupones para supermercados, cupones para combustible, pedía una casa, yo voy a presentar todas las pruebas porque lo voy a demandar con mis abogados.