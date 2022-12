¿A quién dirigirá? Salomón Nazar confirma su salida del Victoria

Por otra parte, el DT también tuvo palabras de agradecimiento para cada uno de los aficionados del Victoria y sus jugadores.

“Lamentamos no haber llegado a la final, es una afición que apoya en todo momento, nos trataron de la mejor manera. Yo sé que han de estar sintiendo mucho esta derrota, pero el fútbol es ingrato. Hay variables que no las puedo manejar y se escapan de nuestras manos, pero no me quejo del plantel”, mencionó.

Y cerró: “El mérito es de los muchachos, se propusieron a levantar el rendimiento y nosotros orientando de la mejor manera y ellos buscaron los resultados. Se bajaron en cada uno de los partidos y se propusieron en clasificar después de estar casi eliminados y llegaron a semifinales”.

Salomón Nazar llegó al Victoria en el 2021 y logró sacar al equipo de la zona de descenso. La campaña pasada lo metió al repechaje en donde fue eliminado.

Para este Apertura 2022 no comenzó con la Jaiba Brava, pero fue llamado de emergencia tras 13 jornadas disputadas para poder enderezar el camino.

El Doctor se metió hasta las semifinales dirigiendo un total de nueve partidos, consiguió 5 triunfos, 3 empates y apenas una derrota, la cual fue este día a manos del Motagua.