Saíd Martínez cuenta su experiencia en Qatar y charla con Messi

Qatar es un país que está creciendo exponencialmente ellos invierten muy bien su dinero. Haber conocido el desarrollo de Qatar me pone a pensar que en Honduras estamos a años luz obviamente que nuestra situación económica es complicada. En cuestión de cultura son muy educados, no son de problemas y apuestan por una educación de primer mundo, la mayoría habla el inglés para comunicarse.

Yo estoy muy agradecido con todas las personas que estuvieron conmigo antes de ir a Qatar 2022 con sus palabras de apoyo. La ciudad de Tocoa se ha volcado en aliento a desearme lo mejor y eso es lo bonito que deja el arbitraje y ese tipo de representaciones que no se había dado nunca en el país y Dios me dio la oportunidad de estar ahí. Vengo con la cabeza en alto.

Fue algo que me llamó mucho la atención porque cuando estaban dando el nombramiento ya sabíamos previamente que las chicas iban a dirigir un partido y habían tres o cuatro mujeres que podían ser cuarto árbitro, pero cuando menciona mi nombre me dio mucha alegría ser parte de ese momento histórico. Fue un honor y todo salió muy bien.

No. Estaba tranquilo, contento y concentrado en lo que debíamos hacer y procurar no cometer ningún error debido a que aún como cuarto árbitro se puede cometer errores que son garrafales que pueden ser definitorios para la carrera de uno. Afortunadamente todo salió bien.

En cámaras solo nos saludamos con el que si viví algo curioso en ese momento fue con el capitán de Holanda (Virgil van Dijk) porque yo estaba muy serio antes del partido y él se me acerco para decirme –te vez muy bien hoy, pero estás demasiado serio- y me sacó una sonrisa.

Saíd en Honduras nos quedamos con la espinita de verlo como central en algún partido. ¿Por qué no se dio?

Lo que estaba en nuestras manos lo hemos hecho de la mejor manera porque aprobamos las pruebas físicas y teóricas con muy buena nota, pero al final uno hace el trabajo y son las autoridades quienes deciden. La verdad que no hay un porque, no me lo dijeron, solo me dijeron que me estaban preparando para el futuro y que los deje muy contento con el trabajo que habían visto en mí. Yo diría que también estuve esperando esa oportunidad y voy a seguir esperando mi tiempo, soy un tipo muy creyente de Dios y sé que su tiempo es perfecto.

¿Se sintió frustrado al ver que pasaban las jornadas y no le llegaba la oportunidad?

Digamos que frustración no, tampoco decepción, impaciencia tal vez sí, pero haber competido con 31 años en una Copa Mundial contra árbitros que tuvieron su primer mundial a las 35 o 40 es gratificantes. Yo estoy de cara a próximos torneos y ellos están en el epílogo de su carrera, FIFA tomó su decisión y no queda más que respetarla.

¿Cambiaría sus nueve partidos como asistente por uno como árbitro central?

Un orientador allá en Qatar me hizo la misma pregunta yo le respondí que sí, pero me hizo caer en reflexión al decirme - y si ese partido lo hubieses hecho mal como le pasó a otros compañeros- es por eso pienso que lo que ha pasado ha sido lo mejor.

-- DEL MUNDIAL A LA LIGA NACIONAL --

¿Qué aprendió en el Mundial que lo implementará en la Liga Nacional?

Parte de lo que yo he construido a nivel nacional es porque he aprendido mucho de otros árbitros internacionales. Siempre se aprende todos los días y buscaré implementar el ejemplo de los grandes réferis de gran estampa mundial.

¿Se visualiza en el mundial del 2026?

La idea es trabajar. Nadie tiene escrito su nombre en una lista y menos en la de un mundial, pero vamos a tratar de mejorar día a día con la mentalidad puesta en 2026.

¿Qué se viene para Saíd Martínez para este 2023?

Tenemos metas a corto, mediano y largo plazo, a corto plazo está el torneo de la Liga Nacional y verán a un Said Martínez muy competitivo, a mediano plazo está la Copa Oro y queremos intentar meternos a los partidos de privilegio y a largo plazo hacer buenas actuaciones para poder tomar un lugar en la próxima Copa del Mundo.

¿Qué consejo le daría a esa nueva generación de árbitros que viene resurgiendo en Honduras?

A mis compañeros quiero decirles que no paren de soñar, pero hay que levantarse de ese sueño, no basta solo con soñar hay que hacerlo realidad.