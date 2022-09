Romell Quioto se sincera, hizo un gran sacrificio y encontró el perdón: “Mi vida privada cambió, ya ni siquiera soy el de ayer”

Nueva York, Estados Unidos.

Para algunas personas la soledad es muy mala compañía, sin embargo fue en ella que Romell Quioto encontró la fórmula para darle rumbo a su carrera futbolística, la cual dentro de las canchas lucía a la deriva y fuera de ellas, en su vida privada todo apuntaba hacia un destino poco prometedor. Los cuestionamientos, insultos, racismo y la realización de que habían cambios esenciales como persona debía realizar le llevaron a ponerle un alto a muchas situaciones y a acabar con aquella conducta que tanto mal le estaba causando. ‘El Romántico‘ se ha destapado con 15 goles en la presente temporada de la MLS con el CF Montreal, su mejor campaña desde el arribo a Estados Unidos en 2017. Tiene en la mira las 19 anotaciones que hizo su compatriota Alex Pineda Chacón en 2001 con el Miami Fusion. Cuenta con cinco partidos por delante antes de comenzar los playoffs. “Todo lo que estoy viviendo durante este momento como futbolista y persona, viene del enfoque que he tenido en los últimos meses, la dedicación al trabajo ha dado sus frutos y la suma de esas cosas, me ha dado los resultados que estamos observando. Mi vida privada cambió totalmente, ya ni siquiera soy el Romell Quioto de ayer”, indicó en exclusiva para Diario LA PRENSA.

Y añadió el atacante de 31 años: “He dejado de hacer muchas cosas que me auto destruían, en su momento me dí cuenta de que no andaba bien, estaba haciendo pedazos una trayectoria que me ha costado construir y que debo de cuidar, era un inconsciente, pero eso ya se acabó”. La temporada 2022 de la MLS será recordada por muchos como el renacer del oriundo de Río Esteban, Colón. Sus 15 anotaciones lo tienen muy cerca del liderato de goleo de la liga estadounidense, además, se ha convertido en un miembro casi permanente del 11 ideal y a nivel de equipo, los de Quebec, disfrutan de una temporada de ensueño, ubicándose en el segundo lugar de la conferencia del este con 49 puntos. “Dentro de mi soledad sentía que había llegado el día de parar tanto desorden, el malestar era tan grande, que me alejé por completo de las redes sociales. Para reflexionar sobre mi vida decidí hacerme al margen de muchas cosas que me desgastaba, no deseaba leer comentarios, le quite mi atención a todo lo que no me edificaba y durante esos días sentí paz, lo disfruté. Me sentí agradecido con la vida, con Dios por permitirme realizar ese cambio y espero seguir así, los resultados están a la vista y al final del día lo que más deseaba era disfrutar la vida”, se sinceró en lo más íntimo el goleador.

En su momento era muy común verle en redes sociales, siempre en transmisiones de Instagram, metido en polémicas, con comentarios controversiales ¿qué tanto daño le estaba causando esa vida cibernética? Me estaba afectando en muchos aspectos, en su momento me dí cuenta que le estaba prestando demasiada atención a eso. Las redes sociales se convirtieron en lo primero para mí, disfrutaba estar metido en polémica y en cosas sin importancia, si alguien me decía algo, allá iba yo a responderle. Hoy en día me insultan e ignoro, si insisten los bloqueo e inmediatamente le doy vuelta a la página, prestarle atención a eso te consume y tengo cosas más importantes que requieren mi energía, son pequeñas decisiones con grandes beneficios. Las redes sociales tenían algo especial para mí, representaban la oportunidad de sentirme bien conmigo mismo, pero todo eso ni siquiera es algo real, es la mayor de las pérdidas de tiempo si no sabes usarlas. Durante esa etapa aprendí que las mismas personas que hoy te dicen cosas buenas son en ocasiones las mismas que te insultan. Son cosas que tuve que aprender a manejar, ahora me tomo todo con mas calma, agradezco los elogios y le pido a Dios por los que me ofenden. Los insultos se volvieron algo asociado con cualquier cosa que hiciera Romell Quioto ¿qué tanto le dolía el vivir una situación tan lamentable? Por supuesto que dolía, me hacía sentir muy mal, por más fuerte que uno desee hacerse, resultaba muy difícil digerir eso, llegué a vivir una etapa en la cual, sin importar lo que subía, solo insultos recibía, los ataques cada vez eran más fuertes y de toda índole, pero Dios cambió el camino y ahora no sufro de ataques. Ha sido una bendición el reaccionar a tiempo y deseo dejar eso atrás. ¿Quiénes han estado contigo durante esta etapa y han sido parte importante de este renacimiento? Nada de esto estuviera pasando sin las oraciones de mi madre, siempre está conmigo en todo momento, ella no ve distinción, es incondicional en los buenos y malos momentos, sin sus regaños y consejos estuviera más perdido. Eduardo “Guayo” Solano ha sido de las personas más cercanas a mí, encontré un gran amigo en Lenín Guerrero al igual que otras personas que no me dejan solo nunca.

Algo que ha pasado desapercibido debido a sus escándalos y que siempre ha tenido son sus acciones filantrópicas ¿qué siente al compartir tus bendiciones con los más necesitados? Son cosas que siempre he realizado, acciones que me nacen del corazón, el poder darles a las personas y hacerlo de forma presencial. Es un recordatorio permanente de que algún día no tuve nada, que soy una persona que viene desde abajo y que sé lo difícil que es la vida. Dios me ha permitido estar bien y espero colaborar siempre con personas de bajos recursos. Durante la pandemia donamos cerca de 1,000 piezas de indumentaria del club, también hicimos donativos de comida y otras actividades que disfruto ya que me permiten tener ese contacto con la gente, conversar con ellos y tomarnos una foto. Todo esto es parte de ese proceso interminable de tratar de ser mejor persona, padre, hijo, amigo, ciudadano. Nunca he hecho estas cosas para que la gente me aplauda, estas actividades me salen del corazón y espero una vez que concluya la temporada realizarlas de nuevo. Muchas veces uno crece con heridas muy profundas, situaciones que le impiden ser feliz y que representan un peso innecesario en nuestro andar ¿qué tanto bien le causó perdonar y darle una oportunidad a su padre? Esa situación no me permitía ser feliz, es muy duro crecer con un padre ausente, dentro de mí tenía ese rencor, un sentimiento de molestia que no mejoraba a través de los años, en mi mente me rehusaba a hablar con él, no quería verlo, ni saber nada de su vida. Hasta que Dios se expresó y me hizo ver que ese era mi papá, que tenía que buscarlo, escucharle, hablar con él. Desde ese día mi vida mejoró, fui a su casa, lo abracé y aunque no tenemos la mejor relación esa acción me sanó, ese momento me cambió la vida.