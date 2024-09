La decisión final de Rueda con Romell Quioto en la Selección de Honduras

No obstante, Diario La Prensa ha conocido que esa riqueza en números y goles no será suficiente para que Quioto vuelva a la selección hondureña ya que Reinaldo Rueda no lo tiene, hasta este lunes, contemplado entre los convocados.

Los legionarios que serán llamados ya lo saben, tienen su itinerario en mano, mientras Romell Quioto no ha recibido siquiera una llamado de parte del cuerpo técnico de la Bicolor, lo que hace saber de antemano su no convocatoria.

Honduras jugará en la doble fecha FIFA de octubre ante Guayana Francesa y Jamaica, dos duelos de matar o morir en donde se busca la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.