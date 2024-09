Rodrygo reacciona tras quedarse fuera de la lista del Balón de Oro

Además de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el delantero Rodrygo fue uno de los grandes ausentes en la lista de 30 candidatos a poder obtener el Balón de Oro 2024.

Vinicius, Bellingham, Fede Valverde, Carvajal, Rüdiger y el propio Kylian Mbappé, optan a ser el mejor futbolista del año después de un año primoroso con el Real Madrid ya que fueron campeones de Liga, Champions y Supercopas incluidas. Pero no podían entrar todos y, entre otros, falta Rodrygo Goes, al que no le ha gustado ser uno de los olvidados.