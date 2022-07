”Algunas personas no dicen la verdad, dicen algo distinto. Para mí siempre fue importante ser claros, honestos, y quizás para algunos esto fue un problema. Al final sé que me di cuenta de que si algo tampoco estaba bien conmigo mismo, entonces quizás era un buen momento para irme del Bayern y fichar por el Barcelona”, explicó.

Lewandowski habló sobre su adaptación a su nuevo equipo, algo que cree que es más sencillo por su veteranía: “Con mi experiencia es más sencillo. Xavi me ha ayudado mucho, no tenemos problemas de comunicación. Incluso los compañeros, que veo que me quieren ayudar, se abren a mí”.