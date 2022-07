“CR7 not welcome (CR7 no es bienvenido)” decía el mensaje en la pancarta de los aficionados del Atlético de Madrid, algo que dio la vuelta al mundo y que el mismo jugador decidió contestar.

Eso ha hecho que no sea la única reacción de Cristiano Ronaldo a las informaciones sobre su posible fichaje por el Atlético. En otra publicación, el jugador escribió: “Es imposible que no hablen de mí un día. Si no, la prensa no gana dinero. Saben que si no mienten no atraen la atención de las personas. Sigan, que algún día acertarán en alguna noticia”.

Antes del mensaje de Cristiano, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ya dijo que veía “prácticamente imposible” la llegada del portugués. Además, desde el propio vestuario rojiblanco han restando credibilidad a estos rumores.