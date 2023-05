Ricardo Elencoff y Elías Nazar lamentan que uno descenderá

“Tenemos una amistad de muchos años con Elías y sabemos que si él desciende yo me voy a sentir muy triste porque ha sido un equipo que ha hecho historia positiva en Liga Nacional. No tengo la menor duda que si soy yo el que desciende él también se va a sentir muy mal porque es consiente lo mucho que hemos luchado para sostener estos equipos”, manifestó el mandamás del equipo aceitero.

Y es que tanto Ricardo Elencoff como Elías Nazar han estrechado un vínculo de amistad de muchos años y sienten tristeza que uno de los dos no estará más en Liga Nacional.

El Honduras Progreso sacó oro del Bajo Aguán este jueves al derrotar por 1-2 a su similar del Real Sociedad por la ida de la “final” por el no descenso . Todo se acabará en el domingo en El Progreso, Yoro, pero los presidentes de ambos equipos lamentan toparse en estas circunstancias por el cariño que se tienen.

Elencoff al mantenerse en esta situación mandó un mensaje contundente a los encargados de la Liga Nacional.

“Las autoridades de la liga no se han interesado en potenciar a equipos que han lo han hecho bien, ellos campeones nacionales y un sub campeonato, nosotros cuatro sub campeonato”, soltó el directivo tocoeño.