Portugal aplasta a Armenia en las Eliminatorias Mundialistas con doblete de Ronaldo

Sobresalió Ronaldo y Joao Felix. Ambos compañeros en el Al Nassr de Arabia Saudí. El exdelantero del Atlético Madrid y Barcelona, abrió el marcador en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, de Ereván, con un cabezazo en el minuto 9 tras un pase desde la banda derecha del también exbarcelonista João Cancelo.

El cómodo triunfo luso, favorito del Grupo F que completan Hungría e Irlanda, alargó la cosecha anotadora de su astro, Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años acumula ya 942 dianas oficiales. Solo 58 le separan del registro legendario de los 1000.

Cristiano Ronaldo aceleró hacia los históricos 1000 goles con un doblete ante Armenia igual que Joao Felix, que también hizo dos, en la goleada ante Armenia, en el inicio de ambos equipos en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Once minutos más tarde, Portugal aumentó su ventaja con otro tanto, esta vez anotado por Cristiano con el pie derecho, después de una asistencia del defensa de Al Hilal saudí Rúben Neves. Y a la media hora, Cancelo la afianzaba aún más metiendo el balón en el fondo de la red aprovechando una cierta confusión en el área.

La oportunidad más clara que tuvo Armenia en la primera parte fue un tiro libre errado por el mediocentro Eduard Spertsyan, que salió muy desviado de la portería de Diogo Costa tras tocar la barrera.

La segunda mitad tampoco empezó muy bien para Armenia, ya que apenas habían pasado unos segundos cuando Cristiano hizo el doblete con un disparo desde fuera del área contra el centro de la red que no pudo parar el guardameta armenio Henri Avagyan.

El capitán luso fue relevado en el 56' por el delantero del Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos, quien a los cinco minutos de saltar al césped hizo una asistencia a João Felix que acabó en gol de un taconazo.

En la segunda mitad, de nueva la ocasión más clara para Armenia fue otro tiro libre, disparado por Hovhannes Harutyunyan, que fue abortado sin dificultad por Diogo Costa.

Tras ganar a Armenia, la selección portuguesa, que está en el grupo F, donde también jugarán Hungría e Irlanda, parte hacia Budapest, donde el próximo día 9 se medirá a los húngaros.

-- Ficha técnica:

0 - Armenia: Avagyan; Piloyan, Harutyunyan, Muradyan, Tiknizyan (Grygoryan, m.79); Hovhannisyan, Iwu (Aghasaryan, m.86), Spertsyan, Bichakhchyan (Sevykyan, m.60); Barseghyan (Shaghoyan, m.79) y Zelarayan (Ranos, m.60).

5 - Portugal: Costa; Joao Cancelo (Palinha, m.79), INácio, Rubén Dias, Nuno Mendes (Tavares, m.67); Bruno Fernandes, Joao Neves, Pedro Neto (Trincao, m.46), Vitinha, Joao Felix (Gonçalves, m.7) y Cristiano Ronaldo (Gonçalo Ramos, m.58)

Goles: 1-0, m.10: Joao Félix; 0-2, m.21: Cristiano Ronaldo; 0-3, m.32: Joao Cancelo; 0-4, m.46: Cristiano Ronaldo; 0-5, m.61: Joao Félix

Árbitro: Anthony Taylor (ING). Mostró tarjeta amarilla a Piloyan, de Armenia

Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo F de la fase de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el estadio Vazgen Sargyan Republican Estdium de Ereván ante unos 14.000 espectadores. EFE