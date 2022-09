Lone FC pone de rodillas al Platense y sigue imparable en la Liga de Ascenso

El fútbol no se detiene en el Ascenso. A pesar de que no hubo actividad en la mayoría de ligas del mundo por el parón FIFA, en la Segunda División de Honduras se jugaron 11 partidos este fin de semana correspondientes a la jornada 6 del Torneo Apertura 2022.

El Juticalpa de Olancho es uno de los equipos más fuertes en el Ascenso, tiene un equipo muy bien conformado que está guiado por Georgie Welcome, y este domingo consiguieron alargar su racha perfecta en esta fase de grupos. Su víctima fue el Gimnástico, que no pudo aprovechar la localía y perdió 2-0.

Los garrobos del San Juan recuperaron la punta del Grupo B después de vencer a la pobre versión que mostró el Deportes Savio, que no ha podido ganar en todo lo que va de campeonato.

La jornada se completará el miércoles con dos duelos del grupo C, reprogramados por las malas condiciones climáticas.

RESULTADOS DE LA LIGA DE ASCENSO:

Sábado

Génesis 7-1 Buenaventura

San José Clash 4-3 Tela FC

CD Broncos 1-0 Inter

Estrella Roja 1-0 Arsenal SAO

Domingo

Meluca 5-0 San Rafael

Boca Juniors 0-0 Sabá FC

León del Occidente 2-1 Pumas

Alvarado FC 0-1 Yoro FC

San Juan 3-1 Deportes Savio

Gimnástico 0-2 Juticalpa FC

Oro Verde 0-1 Santa Rosa FC

Platense 0-3 Lone FC

Miércoles

3:30 pm Parrillas One vs. Choloma

3:30 pm Villanueva FC vs. Independiente