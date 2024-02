La tajante respuesta de Xavi sobre la posible llegada de Mbappé al Real Madrid

Xavi Hernández , entrenador del FC Barcelona , atendió este viernes a los medios de comunicación previo al juego de este sábado en el Estadio de Balaídos ante un Celta de Vigo que necesita urgentemente los puntos si no quiere ver peligrar la categoría.

“Lo único que se ha hecho oficial es que Mbappé se va a marchar. Cuando algo más se haga oficial, pregúntame de nuevo. No tengo mucho más que decir”, señaló Xavi en rueda de prensa.

Celta de Vigo: “Tenemos uno de los rivales mejor trabajados tácticamente. Benítez es muy metódico y el Celta merece más puntos de los que lleva. Saben a lo que juegan, lo tiene claro, salida muy complicada, pero es verdad que nos están saliendo mejor las cosas fuera de casa”.

La distancia con el Real Madrid y fichaje de Mbappé: “No tengo mucho que decir: lo único oficial es que se marcha del PSG. Nuestra situación es otra: acabar bien la temporada, ahora el Celta, luego la Champions y estamos centrados en esto”.

Futuro de Frenkie de Jong: “Es una evidencia, ¿no? Frenkie es un jugador importantísimo, está a gusto y luego ya depende de él. Pero no es el momento de hablar de salidas desde dentro. Nosotros hablamos de corregir cosas ante el Celta y luego la Champions. No pensamos en la temporada que viene”.

Pensando en el Napoli por la Champions: “No condicionará la alineación ante el Celta. Vamos paso a paso y ya habrá tiempo para pensar en la Champions”.

Es bueno para La Liga la llegada de Mbappé: “No debo hablar, no me preguntéis por Mbappé, lo siento, pero no voy a hablar”.