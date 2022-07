Alberth Elis no seguirá en el Girondins de Bordeaux.El club francés fue descendido a la tercera división por problemas financieros y, si en los próximos días no presenta solvencia para esta categoría, podría ser bajado hasta la quinta división o incluso desaparecer.

En exclusiva a Grupo OPSA, el agente de Alberth Elis, el tico Daniel Solís, explicó que el futuro de la Panterita será siempre en el fútbol de Europa. Está negociando con varios clubes y algunos de ellos de ligas de élite.

“Es obvio que Alberth(Elis) se va a ir del Girondins, es un tema de tener paciencia. La ventana de transferencias está apenas comenzando, la situación del club está difícil, estamos trabajando para eso. Se está hablando con muchos clubes porque al pasar todo esto la situación abre un abanico de oportunidades, y el jugador y la familia están muy tranquilos, analizando todo lo que se viene”.

Luego agregó: “Sabemos que opciones hay, pero tenemos que elegir una muy buena para él deportivamente hablando, y eso traerá un respaldo económico para toda la familia. No hay ninguna prisa porque el jugador está entrenándose, preparándose, ya después vamos a entender qué se hará con el Bordeaux, evaluaremos la mejor opción para conocer el destino final de Elis. Yo como su agente he estado hablando con sus posibilidades y alternativas; no hay apuro”, comentó Daniel.

Solís fue quien lo llevó al Monterrey de México, Houston de la MLS y también puso a Elis en el fútbol de Europa. Revela cuáles pueden ser los destinos del atacante nacido en San Pedro Sula.“El futuro más cercano con Alberth es estar en una liga que compita entre las mejores de Europa y un equipo que compita por cosas importantes. Por eso estamos tomando en cuenta todas estas situaciones, somos muy pacientes”, mencionó.

De momento, equipos como el Nantes de Francia, Leeds United yWest Ham de Inglaterra, Fenerbahce de Turquía, Wolfburgo de Alemania y Celta de España son los que han mostrado interés en Elis. Solís dice que no puede revelar el nombre, pero sí ya están en contacto con varios clubes.

“He conversado con los clubes que están interesados en Alberth, más con este tema del Bordeaux que está pasando. Entonces, Elis y yo estamos en comunicación de cómo va todo y vamos a tomar una buena decisión deportiva, ya que ha demostrado en dos ligas europeas que es un jugador para desafíos y está preparado para dar el salto y competir”, contó el empresario.

“Alberth Elis mentalmente está adelantado a la gente de su edad, es muy cauteloso con lo que va a pasar, es un muchacho humilde, sabe que va a esperar la mejor opción. Es un muchacho que tendrá todas esas bendiciones porque no se preocupa solo por él, sino también de la familia y gente que lo necesita”, afirmó.

Estas semanas que vienen serán claves para conocer el destino de Elis; las pláticas están avanzadas. Lo dijo Solís: “No te puedo decir nombres de clubes, pero sí he hablado con equipos de ligas importantes; vamos a tomar buena decisión”.