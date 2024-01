Rueda habla del regreso de Buba y deja mensaje a Romell Quioto

¿Será Luis López el portero mañana y qué es lo que más le preocupa que no haya?

Vamos a trabajar y la idea es ver cómo responden los jugadores, estos dos entrenos han sido positivos. Mañana lo verán, puedo hacer seis cambios en el juego, pero independiente de quién inicia, estos entrenos son positivos para lo que se venga en marzo.

¿Cómo se está preparando Honduras de cara a las eliminatorias al Mundial?

La ilusión es clasificarnos a la Copa América y se los dije a los jugadores, la mejor medida para darnos cuenta si tenemos nivel y casta para ir al Mundial, es jugando la Copa América, competir, esa será la meta y la ilusión. Meternos a la Copa América porque allí competiremos contra las mejores selecciones de Sudamérica y eso nos dará la muestra si tenemos selección para la clasificatoria de Concacaf.

¿Qué tanto le preocupa el tema de los delanteros y esa decisión de decirle a los jugadores que quieren ir a la Copa América?

El trabajo es global en todas las líneas, siempre queremos que los jugadores compitan, que estén en sus clubes, que jueguen porque se corre mucho riesgo. Hay jugadores que están sin equipo, otros recién transferidos y eso impacta en el nivel, antes era que no jugaban en sus equipos, ahora es que necesitan jugar, entonces, no se puede. Lo de Luis López tiene el hábito de dedicarse tiempo para prevención de lesiones y ha valorado más y se le da libertad. No tiene lesión y después es la gran tarea, buscar cómo hacemos gol porque es la gran tarea de los equipos en el mundo. Antony Lozano está sufriendo, no juega en la Liga, a veces en la Copa del Rey. Ustedes ven que en la liga el goleador es Jerry Bengtson y ojalá lo pueda tener y proyectarlo para el Mundial, pero hay que buscar a estos jóvenes para que se consoliden, también tener algún central que haga gol, porque sin gol vamos a sufrir bastante.

¿Y lo de Romell Quioto ya está arreglado?

Cuando él juegue y la rompa, vamos a ver si amerita que vuelva a la Selección... ¿por qué, qué vamos a arreglar con Romell?