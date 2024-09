Horario y dónde ver el Real Sociedad vs Real Madrid EN VIVO por la Liga Española

Una serie de encuentros cada 3-4 días para los que Ancelotti necesitará frescura y administrar bien los minutos en la plantilla sin mermar el rendimiento. Algo que se antoja complicado, dado muchos jugadores no están a su 100% físicamente. Tras abandonar la concentración de Francia, Ferland Mendy apunta a titular en Donosti, mientras que su compatriota Aurelien Tchouameni no ha llegado a tiempo.

Ancelotti no puede hacer demasiadas probaturas ni pasarse con las rotaciones para no dejarse más puntos, después de los frenazos en forma de empates ante Mallorca y Las Palmas en las únicas dos salidas de este curso. Rendir lejos del Bernabéu es la asignatura pendiente de este Real Madrid , que sigue buscando las mejores versiones de un cuestionado Vinícius Júnior y de un Kylian Mbappé ya liberado con su doblete ante el Betis en el último triunfo doméstico (2-0).

El tridente ofensivo lo completará Rodrygo Goes, también en el foco mediático por sus declaraciones evidenciando molestia por no estar entre los 30 nominados al Balón de Oro y por su condición de comodín. Pese a no pasar del empate en los dos primeros partidos como visitante --algo que no ocurría desde la 2012/13--, los blancos encadenan 17 encuentros invictos lejos de casa, y solo han perdido una de sus últimas cinco visitas al Reale Arena.

La Real Sociedad tampoco tiene mucho espacio para dejarse más puntos, sobre todo en casa, donde encadena dos derrotas, tres si se tiene en cuenta la última del curso pasado. Si cae ante el conjunto madridista, sumaría cuatro encuentros seguidos perdiendo en Anoeta, algo que no ocurre desde 2007, precisamente con el Real Madrid como verdugo.