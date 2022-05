Carlo Ancelotti sorprendió con la inclusión de David Alaba en la lista de convocados para la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City, tras haberlo descartado previamente en su comparecencia ante los medios pero finalmente apurar hasta el último momento la recuperación del central austriaco, que si no llega a tiempo por una lesión muscular, se sumará a las bajas de Isco, Eden Hazard y Gareth Bale.

“No tengo dudas porque Alaba no puede jugar, no está listo para el partido”, afirmó con contundencia Ancelotti en su rueda de prensa, una vez concluido el último entrenamiento en la ciudad deportiva con la ausencia de Alaba en el trabajo de campo del equipo.

Sin embargo, el técnico italiano ha citado a Alaba en la convocatoria y desde el club informan de que va a apurar las 30 horas que restan hasta el partido (miércoles), consciente de que tiene mínimas opciones de recuperación y de poder participar en un encuentro de la intensidad de una semifinal de ‘Champions’.

Recupera Ancelotti respecto a la ida del Etihad al brasileño Casemiro y del último partido de Liga, en el que el Real Madrid se proclamó campeón ante el Espanyol, al brasileño Militao y Nacho tras sanción y al serbio Luka Jovic recuperado de su último percance muscular.

Causa baja por un proceso gripal Isco Alarcón, que se suma en la enfermería al galés Gareth Bale, con un problema de espalda, y al belga Eden Hazard, que ya realiza trabajo de campo, dando un paso al frente en su recuperación.

La convocatoria del Real Madrid:

Porteros: Courtois, Lunin, Fuidias.

Defensas: Dani Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Jesús Vallejo, Mendy, Marcelo.

Centrocampistas: Casemiro, Kroos, Modric, Fede Valverde, Camavinga, Dani Ceballos, Lucas Vázquez.

Delanteros: Marco Asensio, Rodrygo, Vinícius, Benzema, Jovic y Mariano.