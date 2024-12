Real Madrid: la decisión que tomó con Mbappé tras su lesión

El francés Kylian Mbappé, que no pudo acabar el martes la primera parte ante el Atalanta en Bérgamo, en Champions League, por un problema muscular, será sometido a una resonancia magnética el jueves, con la esperanza en el Real Madrid de que no sufra lesión más allá de una sobrecarga que le impida jugar ante el Rayo pero no la final de la Copa Intercontinental.

Tras marcar el primer tanto del partido y ser protagonista de tres ocasiones del Real Madrid en un buen arranque que adelantaba la reacción esperada en la Liga de Campeones, Mbappé sintió unas molestias musculares en la parte posterior del muslo izquierdo y se retiró cojeando del césped del Gewiss Stadium de Bérgamo a los 35 minutos.

La primera exploración de los médicos del Real Madrid a Mbappé en el vestuario visitante, dejó el optimismo que trasladó el técnico italiano Carlo Ancelotti en sus declaraciones tras el partido. “Es una sobrecarga, una molestia en el isquio. No parece nada serio”, aseguró.