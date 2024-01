La reacción de Moya tras su debut goleador con Real España

Real España no cree en nadie en la pretemporada y este sábado selló su tercer triunfo al hilo en la pretemporada de cara al torneo Clausura 2024.

El gol ante Cobán: “Es el primer partido que juego después de la semifinal que jugué con Olimpia, me da mucha confianza para seguir haciendo más goles”

La afición lo aclamaba: “Muy agradecido con la afición que desde el principio me estaba pidiendo, el profesor sabía lo que iba a dar en el campo, lo aprovecho y espero que sea mucho más”.

Estreno goleador: “Siempre es bueno empezar con pie derecho, esperemos que no sea solo esto y sea el principio de algo bueno”.

Bryan Moya fue uno de los jugadores más aclamados, ya que inició desde el banquillo de suplentes, ingresó en el complemento y no necesitó más de 10 minutos para sellar su primera diana con la realeza.

Dupla con Carlos Small: “Tengo buena comunicación con él y esperamos hacer buena dupla en el torneo”.

¿Cómo viene Real España? “El equipo viene de poco a más, creo que la pretemporada está pesando un poco, pero el equipo se ve bien, agarrando un poco más de ritmo”.

Compañeros juveniles: “Los jóvenes tienen que saber que se está peleando por el club, no es solo por jugar, esto no es un parque de diversión, aquí se viene a pelear algo, no a pasear”.

Mensaje al Real España: “Que sigan viniendo, que estén en las buenas y las malas, esperemos que solo hayan buenas”.