Moya lo revela: su salida de Olimpia, Troglio y dardo a sus detractores

San Pedro Sula, Honduras.

Ilusionado con dejar todo lo negativo atrás y que el 2024 sea un año para resurgir, cumplir metas personales y que los logros lleguen en cascada, esa es la mentalidad del peligroso atacante, Brayan Josué Velásquez Moya, quien ya se arropa con los colores del Real España. “Tengo la certeza que me irá bien en Real España, es un equipo grande que necesita salir de lo que ha estado pasando. Espero podamos levantar la copa”, expresó ‘La Bestia’ en una nueva entrevista exclusiva con Diario LA PRENSA.

El exjugador de Olimpia siente que a pesar de haber jugado pocos minutos con los leones en el campeonato anterior cumplió con lo que se le mandaba a hacer a la cancha. En tres juegos como titular marcó tres goles. Asimismo recordó su paso por el fútbol de Venezuela y Angola, contó que nunca se imaginó que lograría jugar profesionalmente y le manda un recado a las personas que se meten en su vida personal. - LA ENTREVISTA CON BRYAN MOYA - Llegas a Real España para recobrar la confianza y para volver a convertirte en la denominada ‘Bestia’ Moya ¿es así? Quiero aprovechar la oportunidad que me está dando el Real España para poder volver a demostrar el juego que me ha caracterizado y especialmente aportar al club. ¿Qué tan lejos o tan cerca estás de tu mejor nivel? Eso lo van viendo poco a poco. Todos vieron que la temporada pasada no tuve mucho chance en el Olimpia por lo tanto espero aquí levantar mi máximo nivel. ¿Es Real España el club indicado para volver? Te lo digo porque te buscaron varios equipos. Si estoy aquí es porque yo lo veo bien así y tengo la confianza del entrenador y de la directiva. Los compañeros también me recibieron muy bien. ¿Por qué la Máquina antes que los demás? Porque tengo la certeza que me va ir bien en Real España, es un equipo grande que necesita salir de lo que ha estado pasando. Espero podamos levantar la copa. Moya vienes de un equipo que está acostumbrado a estar en el primer lugar y ser candidato al título siempre, un panorama diferente al de los Aurinegros en los últimos años ¿cómo lo tomas? La directiva ha hecho un esfuerzo grande para que vengan buenos refuerzos al equipo, siento que este torneo va a ser muy bueno porque tenemos futbolistas de calidad y el ambiente es muy amigable. Veo en redes que la afición tiene mucha confianza en lo que puedas hacer con el club ¿Eso que representa para ti? Estoy agradecido con el recibimiento que me han dado y quiero que sepan que no vengo aquí a pasear, vengo a dar el máximo esfuerzo y dar lo mejor de mí en cada partido.

¿Con qué te has encontrado en estos primeros días en Real España? ¿Hay algo que te haya sorprendido? Es normal todo lo que se ve en un club. Tal vez hay situaciones pequeñas que pueden ser diferentes. Veo que son muy organizados y un club muy serio. ¿Algo que no se miraba cuando era tu rival? Correcto. Hay muchos jóvenes que todavía deben agarrar mayor experiencia en lo que quieren para ellos y lo que quieren para el club. Deben crecer en eso, pero la experiencia la vas ganando poco a poco. ¿Podrías ser un consejero para ellos? Sí, yo estoy aquí para acompañar a los jóvenes que me pidan un consejo y que quieran salir adelante. Yo hablo con todos mis compañeros y con el tiempo nos vamos ir conociendo muy bien. ¿Qué rol querés cumplir en Real España? Goleador. A mí me gusta el gol, ya todos saben que a mí me gusta estar cerca del área, pegarle y siempre estar desmarcado. La dupla que apunta para los aurinegros en el torneo Clausura es Moya-Small y veo que se llevan muy bien. Fíjate que sí. Hemos estado hablando y los dos estamos muy ilusionados que nos puede ir bien. Esperemos que hagamos una buena dupla. ¿San Pedro Sula qué tal el calorcito? Hay demasiada calor, pero nos vamos a ir acondicionando. Creo que es normal, ya que estuve jugando en La Ceiba, solo es de acostumbrarse. ¿Ya te perdiste alguna vez o ya te sabes la ruta del apartamento a la sede? Todos los días me pierdo, pero uso Waze (GPS). Es normal. ¿Tú vienes a préstamo por un año? Sí.

¿Y con Olimpia cuánto tienes de contrato? Un año. ¿O sea que terminando tu vínculo con Real España terminas contrato con los leones? Yo vengo a Real España y no quiero pensar nada más porque ahora estoy en el club y lo demás quedó olvidado. Ya si ellos me piden de nuevo pues se sabrá, pero estoy enfocado aquí. ¿Saliste con alguna espinita por no haber tenido minutos en la parte final del torneo? No. La gente sabe que cada oportunidad que me daban metía gol. El torneo pasado jugué tres partidos de titular y metí tres goles. Cada vez que entraba hacía lo que me mandaban a hacer. Estoy tranquilo y sé que si no jugaba es porque el profe Troglio vio algo en mí que no estaba bien. Salgo bien del club, ellos siempre me dieron la oportunidad y estoy agradecido con ellos. Pedro Troglio me decía en una entrevista que si él fuera jugador de Olimpia se quedaría siempre aunque solo jugara dos minutos, pero respetaba la decisión de todos ¿qué opinión tenés al respeto? Él siempre lo dijo, durante el torneo mencionó que el que no se sentía bien podía buscar una opción y eso lo respetaba. Lo que él dice siempre lo cumple. ¿Te quedaste con alguna deuda pendiente? Tranquilo con todos. ¿Cuál es el mejor momento que te llevas de Olimpia? Cuando comencé con Pablo Lavallén; anoté cinco goles en cinco partidos, pero en eso me pararon por el castigo de lo que sucedió en Venezuela, pero todos los años que pasé en Olimpia los disfruté.

Tú eres un futbolista que vive constante merodeando el arco ¿si te tocará anotarle al Olimpia lo celebras? Todos los goles se deben celebrar; sin embargo, hay un cariño para el club y un respeto. Son sobre nueve años de carrera deportiva para ti ¿qúe enseñanzas te ha dejado el fútbol en tu recorrido? Que hay que ser buena gente, trabajador, disciplinado y siempre estar constante. Recuerdo que por temas deportivos estuviste en problemas ¿te arrepentís de haberte ido para Venezuela y Angola? No me arrepiento de nada. Todo lo que he hecho, lo he hecho de la mano de Dios y siempre las cosas me han salido bien. ¿Creíste que tu carrera se terminaba ahí? No, nunca creí, es más cuando me levantaron el castigo a los días me llamó la Selección Nacional y tenía la fe que ahí iba a levantar otra vez. Mencionaste la Selección Nacional y se viene un año cargado de actividad ¿Volver es tu meta? Vengo a conseguir muchas cosas personal y colectivamente y una de ellas es buscar la oportunidad de volver a la Selección Nacional. Muchos de estos partidos serán en Estados Unidos ¿cómo está el tema de tu visado? Al parecer en marzo ya tengo que tener la residencia, si Dios lo permite y, ya voy estar preparado para lo que se viene.