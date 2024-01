Jugó la gran final hace unos meses y ahora se fue ‘mojado’ a EUA

Diario LA PRENSA conoció que el defensor central que pertenecía a los Potros de Olancho tomó rumbo al “sueño americano” previo al arranque del torneo Clausura 2024. Solamente esperó terminar el campeonato anterior para iniciar su espinosa expedición.

’El Pilín’ fue desinscrito por el equipo olanchano para el entrante torneo y lo convierte así en su sexta baja para el primer torneo del año. El zaguero de 32 años disputó 11 partidos en el pasado Apertura donde llegaron al repechaje.

- ES SU SEGUNDO INTENTO -

Durante el torneo debut (Apertura 2022) de los Potros en Primera División, el profesor Humberto Rivera recibió la noticia que uno de sus jugadores pilares había abandonado el país para irse “mojado”; se trababa del mismo ‘Pilín’ Cárcamo.

“Él personalmente tras un partido contra UPN me dijo que tenía intenciones de viajar, pero no le di ninguna importancia, ya que pensé que era una broma y que no era el momento para irse. Pero el siguiente día no se presentó al entrenamiento y los jugadores comentaron que se había ido. Le empezamos a escribir por Whatsapp y me lo dijo”, mencionó el DT de Olancho FC a Diario LA PRENSA en noviembre del 2022.