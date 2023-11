¿Aztecazo? ‘Potro‘ Gutiérrez lanza su pronóstico para el Honduras-México

Raúl Gutiérrez, exselecionado mexicano y campeón del mundo como técnico en el 2011 con la Selección Sub 17 de su país, opinó que el Tri es claro favorito contra Honduras en el duelo por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, clasificatorio para la próxima Copa América 2024. Gutiérrez, quien hace un año dirigió al Real España, se atrevió a decir que México ganará 2-0 y 3-1 ambos partidos.

El ‘Potro‘, quien ha dirigido al Cruz Azul y al Atlante, actualmente dirige al Correcaminos, también dijo que Elías Burbara, presidente del Real España, se equivocó al separarlo del club.

La entrevista del ‘Potro‘ Gutiérrez

¿Qué opinas del juego Honduras vs México por los cuartos de final de la Nations League? Considero que será un partido complicado, como todos los juegos de México contra equipos hondureños, sobre todo a nivel de selección nacional. Creo que los dos equipos llegan con un común denominador que es la reconstrucción. México pasó por un gran momento después del Mundial pasado, no se dio el recambio generacional como debió haberse dado desde que estuvo Juan Carlos Osorio. Esos dos entrenadores, me refiero también a Gerardo Martino, no le dejaron absolutamente nada al fútbol mexicano y ahora estamos en esta situación con la base de jugadores que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio y Honduras también está en esa misma parte de esa reconstrucción. Desgradaciadamente Honduras tuvo una muy mala eliminatoria que en México se compensó porque habían muchos jugadores, la pandemia afectó pero no tanto como a Honduras que se le sumó a eso los cambios de técnicos como Fabián Coito y el Bolillo Gómez que no pudieron establecer una forma de juego, un estilo apegado a la historia que es al menos lo que uno como entrenador pretende cuando está en equipos que tienen esas características, esa es la esencia. Creo que Honduras también está padeciendo eso, está en esa etapa y eso lo hace un partido muy interesante, cualquier cosa puede pasar. Honduras también puede dar el campanazo, lo que sería fantástico para el equipo catracho y lamentable para México. Una buena tarde de Honduras y una buena mala de México puede definir el partido.

¿Es claro favorito México o crees que Honduras puede dar la sorpresa? México va a tener siempre esa ventaja, tiene muchos puntos a favor y siempre será favorito. Pero basta ver que acaban de eliminar al Bayern Múnich, en el fútbol cualquier cosa puede pasar. México ha tenido mejores partidos y se le ha visto mejor pero va a depender de Honduras, el tipo de partido que se proponga disputar contra México. El que tiene que hacer el gasto en el juego de ida es Honduras. De todas formas los partidos hay que ganarlos no hablarlos, eso es lo que corresponde ahorita. ¿Futbolísticamente lo ves un duelo disparejo por la historia y presente de ambas selecciones, principalmente México que tiene muchos jugadores en Europa? No debería de ser así, pero acá en México cada vez que se pierde se la sacan con eso, comienzan a decir que Francia tiene ocho jugadores en la Premier y España tiene otro tanto, pero entonces ahí es donde yo digo que para qué vamos a los mundiales si no vamos a ir a competir. Yo soy un creyente que los partidos hay que jugarlos y si un equipo está preparado mentalmente y futbolísticamente cualquier cosa puede pasar. ¿Consideras que México llegará muy presionado a ese partido? No lo sé, pero el jugador mexicano cuando está en una selección debe de aprender a convivir con esa posibilidad de ser favorito, esta generación ha tenido unos altibajos emocionales que aveces mete en duda ese aspecto pero no creo que sea una forma de presión para la selección mexicana.

¿Crees que le perdonarían a México que Honduras lo mande al repechaje? Je je je, México está viviendo puntos complicados desde la salida de Diego Coca y la llegada de Jaime Lozano abriò por lo menos otra perspectiva de cómo se nombra el entrenador de la selección nacional. Antes se necesitaba ciertos requerimientos para ser entrenador nacional pero Jaime rompió con eso, tuvo unos buenos Juegos Olímpicos pero no ha sido campeón ni ha dirigido tanto en primera división, entonces a nosotros que aspiramos a dirigir algún dìa una selección nos abre un gran panorama y porsupuesto queremos que le vaya bien, si así abre una nueva llave para todos de ser entrenadores nacionales haciendo bien las cosas. México está con la gran responsabilidad de poder ganar ese partido y se le cuestionaría muchísimo si no lo logra. ¿Cómo fueron tus partidos contra Honduras como jugador y ahora como técnico en selecciones juveniles? Hay marcada diferencia, las generaciones van cambiando. Hablar de las generaciones pasadas puede resultar para algunos injusto o ilógico pero los partidos contra Honduras siempre fueron complicados. Cuando a mi me tocó jugar le ganamos a Honduras aquí en México y de visita por cuatro goles de diferencia pero recuerdo que allá por 1996 nos ganaron 2-1 en San Pedro Sula rumbo al Mundial de Francia 98. Si hay algo que ha caracterizado a estos partidos es ver a futbolistas hondureños metiendo la pierna a su manera, aveces hasta demás, aunque eso creo que está cambiado porque hasta tienen futbolistas en Europa y en Estos Unidos, de buen pie y con mejor preparación, eso lo hace un partido diferente y con posibilidades para los dos equipos.

¿Qué recuerdas de ese partido que perdieron en 1996 en San Pedro Sula? Pues que fue un partido muy complicado, México dejó de hacer muchas cosas que se combinaron con las buenas situaciones del equipo hondureño. Creo que esa vez nos pitaron un penal. No sé si es que nos perdieron el miedo pero ahora que soy entrenador lo veo desde el punto de vista que todo es posible, además que Honduras tiene jugadores muy interesantes. Si el técnico Jaime Lozano te pidiera nombres de los jugadores hondureños de los que más debe de cuidarse México, ¿qué nombres le darías? Pues le daría el nombre de la delantera, Luis Palma que es un jugador que me gusta desde que estaba en el Vida y lógicamente también Alberth Elis que de repente se queda muy colgado en la banda pero los dos son jugadores muy buenos y pueden hacerte daño, hay que tener mucho cuidado con ellos, es uno de los puntos fuertes conque cuenta Honduras . ¿Tú crees que Honduras puede repetir otro Aztecazo? Yo soy de los que pienso que el fútbol es tan caprichoso que cualquier cosa puede pasar. Escuchar a jugadores hablar que ya no hay presión jugar en el Azteca habla de otro tipo de mentalidad, yo particularmente pienso que ese estadio es complicado para todos. Si un jugador dice que no se siente apoyado en el Azteca hay que revisarle su personalidad para portar la camiseta de la Selección Nacional.

¿Piensas que será un juego abierto o cerrado, de pocos goles? México es el que tiene la responsabilidad de ser peotagonista del partido, pero eso le puede hacer a Honduras un favor en la forma de plantear el juego, si va estar esperando a defender las posibilidades de que le metan un gol van a ser mayores que si haces un partido más adelantado. Entiendo que Honduras pueda sentirse inferior a México pero la realidad es que los dos equipos se están reestructurando y cualquier cosa puede pasar. ¿Cuáles son las mayores amenazas de México contra Honduras? Obviamente que Irving “Chucky” Lozano es una garantía en el ataque de México y el otro es Santi Jiménez que está pasando por un gran momento. Pienso que Honduras debe de cuidarse de la ofensiva mexicana porque tiene grandes jugadores. Uriel Antuna también está despuntando tanto en su equipo como en la selección. ¿Cees que México ya recuperó la confianza o viene con dudas? Creo que ante Alemania México se jugó un buen partido, con sus circunstancias a favor del rival pero al final se le pudo dar soporte al ataque de los alemanes. Eso le inyectó mucha confianza al proyecto del técnico Jaime Lozano y ese es el punto a favor que tiene con respecto a Honduras. ¿Y de la posible inclusión del delantero colombiano, nacionalizado mexicano, Julián Quiñones, contra Honduras, qué me dices? Pues eso aquí en México es todo un tema, a diferencia de los otros que han sido naturalizados Quiñones ha hecho toda su carrera aquí, ese es un punto a favor. Marcó diferencia en el Atlas, en el América se está readaptando y puede ser un plus para México. ¿Cuál es tu pronóstico para el juego de ida y vuelta? En la ida gana México 2-0 y en la vuelta vence también México por 3-1.

Su actualidad y el Real España

¿Y qué haces actualmente? Estoy dirigiendo al Correcaminos, después que lo tomé ganamos tres partidos y nos clasificamos, en la próxima ronda nos enfrentaremos a Atlético La Paz. Me va bien aquí. Mi paso por Honduras (dirigió al Real España) marca mi manera de pensar, yo no entiendo este deporte sin la idea de ser campeón y a eso le apostamos, eso buscamos y queremos. Mis equipos los preparo para ser finalistas. Se dio la posibilidad de volver a Honduras a dirigir el Motagua, después al Real España. Desgraciadamente las cosas y los números no se acomodaron para regresar pero siempre estaré agradecido, especialmente con el Real España y particularmente con el presidente Elías Burbara que se equivocó dándome las gracias pero lo aprecio mucho. Gracias especiales a la gente que sí notó el cambio porque en el fútbol todo se sabe, después de tres años que Real España no existía llegamos y lo volvimos a poner en el aparador. Se asustaban con la palabra proceso pero yo estoy contento de haber estado ahí.

¿Cuando dices que Burbara se equivocó al separate del equipo es tu sentimiento o él te lo dijo? Es mi sentimiento, pero al final el agua vuelve a su nivel, imaginate el trabajo que hicimos que al Real España le alcanzó para estar en otra final. Estuviste cerca del Motagua, ¿qué pasó que no se concretó? Es difícil saberlo, parecía que se podía dar y después no se pudo concretar. Qué lástima que no se dio, conociendo como es la liga hubiera sido un equipo muy interesante para dirigirlo. ¿Qué sientes al ver al Real España en los últimos lugares? Es algo triste, porque aparte de mi agradecimiento en el club hay muchos jugadores con los que tuvimos ahí. Tiene que ver con querer hacer algo más, pero no es lo mismo una oveja dirigiendo leones que un león dirigiendo ovejas.