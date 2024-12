Rafa Villeda revela cuándo anunciarán al nuevo DT de Olimpia y polémico arbitraje

¿Sigue teniendo la misma fe de levantar el penta? “Si claro, confío mucho en los muchachos y en las decisiones de nuestro cuerpo técnico, sé que tienen la capacidad para hacerlo. Estamos claros que tenemos un gran rival enfrente, tiene sus méritos, hace bien las cosas, buenos jugadores, bien dirigido, pero sigo confiando mucho en el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo del torneo. Nos hace falta que el domingo sea una fiesta blanca”.

Su postura sobre el arbitraje: “¡Next! (risas). No, quiero caer en el juego que ellos (Motagua) quieren que caigamos, no opino de eso porque sigo insistiendo que errores hay para los dos lados”.

¿Les preocupa ese Motagua que están viendo ahora? “Claro, es un buen equipo, por eso digo que fue un partido bastante parejo y ellos han venido haciendo buenos partidos en la parte final del torneo después de la perdida ante Real España, descalificados de la Copa Centroamericana, tuvieron ese bajón, pero hicieron lo correcto. En lo personal, la directiva fe inteligente en no tomar una decisión abrupta en ese momento, que era lo que la mayoría esperaba y más bien le dieron un respaldo al cuerpo técnico”

El caso de Carlos Pineda y Edwin Rodríguez: “Entiendo que están en observación, así que hasta después tendremos algo más claro del diagnóstico de sus lesiones. Pero bueno, si no se va a poder contar con ellos, no hay duda que son jugadores importantes, pero confío en los otros muchachos que puedan sustituirlos. Esperamos que si tienen alguna lesión no sea muy grave, independientemente si no están el domingo, esperamos que no sean lesiones graves”.

Si se logra levantar el penta, ¿qué homenaje le darán a Troglio? “A mi no me gusta preparar cosas, mejor hasta asegurarlas. Hay que jugar el domingo y es mas bonito improvisado”

¿Tienen algo para Troglio? “Él va a estar viviendo, regresa en mayo a inaugurar otro restaurante, así que hay tiempo para poder hacerle un verdadero homenaje, ese si ya planificado”.

Detalles del nuevo DT: “Seguimos analizando, estamos viendo las diferentes hojas de vida, como lo dije hace un par de días, son varias opciones, tanto nacionales como internacionales, pero la decisión la tomaremos una vez terminado el torneo, esperamos la próxima tomar esa decisión. Un pequeño comité está analizando y presentando las mejores opciones a la junta directiva y esperamos la próxima semana anunciarlo”.

El caso de Juan Carlos Espinoza: “Como te digo, estamos analizando varios técnicos nacionales e internacionales, pero Juan Carlos, obviamente es parte del club y el hecho que este en entrenamientos o partidos es por que es parte del club y le gusta estar apoyando al club, así que no debería extrañar su presencia”.

¿Usted es más de un técnico nacional o extranjero? “Depende, puede ser de cualquiera, vamos a seguir analizando las opciones, lo que queremos es tratar de tomar la mejor decisión, no necesariamente tiene que ser extranjero”.

¿La vara quedó muy alta? “Claro, pero bueno no siempre vamos a ser campeones, son situaciones que tenemos que estar claro que en cualquier momento se va a cortar la racha”.

Se ha mencionado el nombre de Fabián Coito, ¿qué tan cierto es? “No voy hablar de nombres, porque estamos analizando varias opciones y en su momento lo vamos a dar a conocer.