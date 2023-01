¿Quiénes se salvan de la derrota del Real Madrid en la Supercopa?

THIBAUT COURTOIS (8): No pudo hacer más y aún así encajó tres goles. Si no llega a ser por las paradas del portero belga la derrota del Real Madrid habría sido aún mayor. Hizo tres clave, desviando con la punta del guante al poste un disparo de Lewandowski, otra con los pies a Dembélé y un mano a mano por bajo ante el punta polaco. Necesita más ayuda de sus compañeros para sellar su portería. Un partido más acabó con impotencia por el castigo pese a su buen nivel.

DANI CARVAJAL (3): Volvió a demostrar que está muy lejos de su nivel. Se vio en el Mundial con la selección española y la vuelta al Real Madrid no lo ha mejorado. Descolocado, no llegó a tiempo para impedir el remate de Gavi en el primer gol por su zona y erró en el segundo, saliendo a una presión donde no debía acudir, perdiendo su marca y dejando su carril libre para que Gavi regalase el tanto.

ÉDER MILITAO (5): Dentro del caos defensivo que fue el Real Madrid, fue el único que se salvó de la quema. Tampoco se libró de cometer errores, saltando a la presión desordenada del Real Madrid en el segundo y dejando espacios a sus espaldas para la aparición con libertad de Lewandowski en la zona donde un 9 no perdona. En la segunda parte, cuando estuvo expuesto con su equipo volcado, se llevó un pulso con el polaco con el que recuperó la firmeza defensiva que necesita su equipo.