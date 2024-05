¿Quién es Keyrol Figueroa, el nuevo fichaje del Liverpool de la Premier?

“El fenómeno juvenil estadounidense Keyrol Figueroa firma su primer contrato profesional con el Liverpool mientras la sensación de 17 años aspira a ser la próxima estrella estadounidense en la Premier League”, así se refiere el destacado medio GOAL en su página web sobre el nacido en Honduras.

- CANTERAS TOP, FIRMAS Y CONTRATOS -

El ADN de futbolista élite lo trae en la sangre. Su padre fue bimundialista con la Selección Nacional y jugó por siete temporadas en la mejor liga del mundo, convirtiéndose en el futbolista centroamericano con más partidos disputados en dicho campeonato.

Era de esperarse que su primogénito contara con las cualidades de Maynor, y desde muy pequeño empezó a dar creces de sus expectativas. Keyrol inició su formación en la academia del FC Dallas, institución que cuenta con el filial más exportador del fútbol de Estados Unidos, mientras su padre jugaba en dicho club de la MLS (2016-2018)

Figueroa Jr destacó desde muy chico, inclusive viajó a Inglaterra para disputar un torneo internacional con el Dallas, donde compartía la delantera con Nayrobi Vargas, otro hondureño promesa. El hijo del ‘Hombre de Hierro’ era seguido por visores del Liverpool desde entonces.

Con 12 años, Keyrol tuvo pasajes en las filiales inglesas del Wigan Athletic, Blackburn Rovers y Manchester City; también estuvo en los semilleros del Barcelona, club español. Sus oportunidades en estas academias llegaban por su calidad dentro del campo, obviando que lleva la sangre de un exPremier League.

“Nadie sabía que era mi hijo. Como lo has dicho, quizás algunas personas podrán relacionarlo y decir ‘ah, porque es tu hijo no’. No tiene nada que ver eso, es un talento, es un don nato con el cual él ya nació y no únicamente porque el papá es futbolista porque igual la gente me ve y cree que mi padre, que en paz descanse, era el gran jugador y ni siquiera pegarle a una pelota podía”, dijo Maynor Figueroa a Diario LA PRENSA en junio del 2024.