El PSG lanza otra “amenaza” a Mbappé si no renueva su contrato

El París Saint-Germain dio un golpe sobre la mesa al descartar el viernes para su gira asiática a Kylian Mbappé , un punto quizá de no retorno en un conflicto que sigue encontrándose entre el astro francés y el club parisino.

Este nuevo episodio relanzará inevitablemente las especulaciones sobre la marcha del campeón del mundo de 2018 al Real Madrid.

En medio de toda la tormenta sobre su futuro y tras haber dejado al francés fuera de la gira de pretemporada, el PSG ya habría lanzado otra “amenaza” como medida de presión por si renueva o no su contrato.

Según informa Le Parisien, el conjunto parisino le habría trasladado al entorno del futbolista que no disputará ni un partido con el equipo en la temporada entrante si no renueva su contrato o no acepta ser traspasado.

Por lo tanto, la única manera de que Mbappé vuelva a vestir la camiseta del PSG es ampliando su contrato con el club, y de no ser asi se quedará en la grada durante todo el curso.

Dejarlo en París con el resto de los descartes ha sido, quizá, la decisión más firme adoptada por el qatarí, quien ha ido endureciendo su “management” (gestión) en los últimos tiempos (llegó a sancionar al argentino Leo Messi la pasada primavera) tras ser sido acusado de complacencia con sus estrellas.