Ancelotti y su contundente respuesta sobre Mbappé; lo que dijo sobre Brasil

“No voy a hablar de Brasil ni de lo que va a pasar. Soy entrenador del Real Madrid y aquí me quedo. Este asunto no lo voy a hablar nunca más”, dijo ante los medios de comunicación presentes en las instalaciones de la universidad UCLA de Los Ángeles.

Además, el italiano rehuyó valorar el hipotético fichaje del francés Kylian Mbappé.

“Nunca he hablado de jugadores que no están en el Madrid. Puedo hablar de jugadores de gran calidad que han venido como Jude Bellingham, Arda Güller, Fran García, Brahim Díaz... Modric, Rodygo y Vinícus han vuelto muy bien... hablar de jugadores que no están aquí no me parece correcto”, aseguró.

Un Carlo Ancelotti que habló antes del primer entrenamiento del Real Madrid en tierras estadounidenses, donde disputará cuatro amistosos de pretemporada.

El domingo 23 en el Rose Bowl de Pasadena, en el condado de Los Ángeles, contra el Milan; viajará a Houston, para enfrentarse al Manchester United el miércoles 26; a Dallas, para abordar el clásico ante el Barcelona el sábado 29; y a Orlando, para jugar contra el Juventus el miércoles 2 de agosto antes de regresar a España.

“El objetivo de la pretemporada es preparar al equipo. Tenemos jugadores nuevos a los que hay que adaptar rápidamente a nuestro estilo y filosofía; es un momento importante de la temporada que vamos a pasar con un buen ambiente, buen clima y con nuestra afición que siempre está con nosotros”, dijo.