Presidente de Real Estelí revela la clave del éxito del club y porqué cerró el mercado hondureño en Nicaragua

El mandamás del Tren del Norte pasó por los micrófonos de LA PRENSA, donde desveló las claves que el club pinolero ha implementado para elevar el nivel en todos los sentidos, porque no solamente se enfocan en lo deportivo.

Este no es un trabajo al azar, es algo planificado y ordenado donde hemos sumado esfuerzos los 10 equipos que estamos en la primera, desde el más pequeño hasta el más grande y trabajamos con un solo objetivo que es mejorar nuestro producto que se llama fútbol nacional.

Por otro lado están Alajuelense y Saprissa que son dos de los equipos más caracterizados, pero acá no hay nada para nadie, sencillamente el que haga mejor las cosas es el que va a clasificarse a la siguiente ronda.

Sí y no. ¿Por qué sí?, porque de repente tenemos rivales que sabemos cómo juegan, sabemos el tipo de futbol que desarrollan y en este caso, por el otro lado tenés equipos caracterizados a nivel del área centroamericana, pero te repito, aquí no hay rival pequeño. Real Estelí, Águila, Motagua o Herediano pueden dar la sorpresa.

Mirá, nosotros siempre salimos a ganar. No te puedo decir si lo veo favorito, desde fuera nosotros podemos hacer muchas conjeturas, sin embargo al final recordá que existen factores externos que te pueden determinar el pase de un equipo a la siguiente fase. Si me preguntas si estamos preparados para clasificar a la siguiente ronda, sí, estamos preparados.

En esta fase es muy importante aplicarse en la parte técnica y táctica porque al final pequeños detalles son los que terminan marcando la diferencia, a veces es complicado jugar buscando a no cometer un error, porque te puede pasar factura, una pelota que fallaste al final puede ser decisiva. Creo que es importante la concentración que son aspectos fundamentales que ha estado trabajando el cuerpo técnico.

Es complicado porque en este tipo de competencia es muy difícil ganar, no tenes rival pequeño ni grande, generalmente los medios se hacen sus clasificaciones de acuerdo a criterios y conveniencias, inclusive, pero en el terreno de juego el nivel de competencia que tienen los clubes de toda Centroamérica creo que estamos en la misma liga y no hay nada para nadie.

Lo primero que tienes que hacer al momento de sentarte con el director del Instituto Nicaragüense de Deportes, que es con quien se gestionan los recursos, y si no tenes un proyecto definido y estrategia definida, difícilmente vas a poder crecer. Nos hemos ganado la confianza de la empresa privada y de los Gobiernos Municipales y Nacionales.

Yo te podría decir que si no es por el apoyo que ha brindado el Gobierno de Nicaragua tanto a nivel nacional e internacional, no se pudiese haber desarrollado todos los proyectos que se vienen estableciendo en el área deportiva.

Una de nuestras fortalezas es el área de comunicación y desde ahí nosotros hemos girado instrucciones a ese departamento para que estén en una constante capacitación con el resto de equipos para que ellos puedan alcanzar ese nivel, porque a nosotros de nada nos sirve crecer solo como Real Estelí, de nada nos sirve que no tengamos competencia en la cancha, en el área comercial, en la infraestructura o comunicaciones porque nos estaríamos quedando en una zona de confort.

Nosotros desde el punto de vista dirigencial y a nivel de desarrollo de fútbol, es un brand nacional, es un proyecto, lo primero que hicimos fue cambiarle el chip a todos los dirigentes que cuando nos sentamos en la mesa de trabajo, no vamos representando un club, sino que vamos pensando en un producto que se llama fútbol nacional.

Hemos hecho otra cosa importante, que es la profesionalización, venimos trabajando de la mano en categorías a, b, c, otros se están especializando en preparación física, los médicos están buscando especialidad en medicina deportiva, en rehabilitación, entonces esto es todo un engranaje para poder obtener resultados y al final todo ese esfuerzo y trabajo es lo que nos ha permitido hoy destacar a nivel de clubes como de selecciones nacionales.

Por ejemplo, nosotros ahorita nos estamos preparando para el partido ante Águila, pero también tenemos otro equipo de trabajo que está trabajando en función de garantizar toda la logística para que todo el equipo Sub 17 del Real Estelí viaje en estos próximos días a Panamá para participar en el campeonato centroamericano que está organizando UNCAF y que a Nicaragua lo representa Estelí.

Desde liga primera y desde el ascenso los dirigentes y las instituciones deportivas hacen un esfuerzo para desarrollar en conjunto a la Federación, los torneos nacionales de categorías menores. Desde la categoría Sub 13 hasta la Sub 22 y luego la categoría mayor que es la primera.

Para nosotros es fundamental el escenario donde podas desarrollar un evento deportivo. Vos podes tener las mejores habilidades, la mejor voz, el mejor tono, la mejor entonación, pero si no contas con las herramientas técnicas, difícilmente vas a poder desarrollar un excelente trabajo y tu alcance va a ser menor, viéndolo desde ese punto de vista y traslandado ese ejemplo al fútbol.

—Respecto a lo económico, ¿cuánto es el presupuesto que manejan en la institución?

En el caso del Real Estelí, nosotros manejamos un presupuesto diversificado, es decir, lo distribuimos en categorías menores, mayores, tenes el presupuesto de infraestructura, tenés el presupuesto de desarrollo como institución donde entra la parte de comunicación y capacitación, porque este es otro de los aspectos importantes.

—¿Están en la capacidad para competirle fichajes a clubes como Olimpia, Saprissa o Alajuelense?

Mirá, en este momento no hemos alcanzado ese nivel y te explico porqué no lo hemos alcanzado. Nosotros trabajamos en base a presupuesto, ¿cuál es la desventaja que tiene Nicaragua en relación al resto de Centroamérica? Que los que toman decisiones en las empresas están en otros países.

Mirá Pepsi, valga el comercial, que ha sido un patrocinador por años del Motagua de Honduras y ha estado presente en el fútbol hondureño. En Nicaragua esa marca no invierte, la otra bebida de gaseosa de igual forma, en Nicaragua en deportes no invierte, entonces, cuando los que toman decisiones vean a Nicaragua y se den cuenta del trabajo que estamos haciendo ahí sí nosotros te voy a decir que vamos a competir y pelear por jugadores categorizados del fútbol centroamericano.

Pero en este momento no hemos alcanzado ese nivel, y ese es uno de los principales objetivos que nos estamos trazando, la internacionalización de nuestra marca porque en la medida que te vean afuera, cómo trabajas, la instalación que tenes, la cancha y el trato que le das al atleta, será más interesante y también los jugadores se interesarán también en venir.

—Derrotaron a todos los campeones centroamericanos y al América de México, ¿sienten que el estadio Independencia es su mayor fuerza?

Si lo ves desde el punto de vista romántico, te puedo decir que el estadio Independencia es la sede donde caen todos los grandes. Sin embargo, hay estudios realizados por FIFA y especialistas en instalaciones deportivas que te dicen que hoy en día no existe una ventaja competitiva ni deportiva sobre una cancha natural y otra artificial, porque ahora todo lo regula FIFA, por eso tenes quality y quality pro.

El quality es lo que se asemeja a una cancha de grama natural, pero que no está en el top para desarrollarse en partidos internacionales, y el quality pro es el que tenemos nosotros, que es igual a la grama natural y ahí se rompe el mito de que la grama artificial te da ventaja y desventaja.

Nosotros hemos perdido una cantidad de partidos en nuestra cancha, revisá las estadísticas, cuatro años atrás y con la misma cancha sintética, nosotros perdíamos, entonces no es la cancha lo que te marca, porque si no Real Estelí estaría invicto en el estadio Independiencia. Al momento de tener una ventaja competitiva, no hay diferencias entre una y otra grama.

—¿Cuál es el equipo más grande en Centroamérica para usted?

¿Es que cuáles son los factores que te permiten medir o determinar si sos más grande o no?. Si te vas por campeonatos, los resultados te dicen cuáles es el equipo que más ha ganado a nivel internacional.

Esto es sencillo, si te vas a Honduras; Olimpia y Motagua son los más caracterizados, si vas a Costa Rica; Alajuelense y Saprissa son instituciones que tienen mucho renombre a nivel centroamericano. Las distancias se han acortado, creo yo, pero tanto el fútbol tico como el hondureño siguen sacando ventaja.

—Me la tiró larga como decimos acá, de forma breve, ¿cuál es el más grande?

Ja, ja, ja. Por ejemplo en Honduras, Olimpia. Yo tengo una muy buena amistad con Osman Madrid, tenemos buenas relaciones, creo que Olimpia en Honduras es un equipo y una institución que ha hecho un extarordinario trabajo como en Costa Rica el Saprissa. Entre Olimpia y Saprissa tendrías que elegir y por eso te repito, sería un poco imprudente decir cuál de las dos instituciones es la mejor.