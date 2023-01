Presidente de la FFF atiza contra Zidane y Mbappé sale en defensa

El delantero internacional del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, reaccionó este domingo a las despectivas declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, contra Zinedine Zidane.

El jugador no toleró los malos comentarios hacia una de las leyendas del fútbol de Francia y decidió responderle al mandatario a través de sus redes sociales.

”Zidane es Francia. No se le falta el respeto así a la leyenda”, escribió Mbappé en su cuenta de Twitter.

Y es que, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, se expresó del exjugador de la selección de una forma poco profesional.

Preguntado por si Zidane, que parecía la opción número 1 para reemplazar al entrenador actual de los Bleus, lo había llamado en los últimos días, Le Graet se mostró contundente con la leyenda del fútbol galo.

“Ni le hubiera respondido al teléfono. ¿Para decirle qué, ‘Hola señor, no se preocupe, busque otro club, acabo de alcanzar un acuerdo con Didier’?”, señaló Le Graet.

El presidente de la FFF, de 81 años, también se mostró muy seco cuando le preguntaron por las informaciones que vinculan a Zidane con el banquillo de la selección brasileña.

“Me sorprendería que se fuera allí. Puede hacer lo que quiera, no me concierne. No nos hemos encontrado y nunca nos hemos planteado separarnos de Didier Deschamps”, dijo.