Los dos fichajes que exige Mbappé para estar en el Real Madrid

Sin embargo, el conjunto blanco tiene claro que si fichan a la estrella francesa será sin condiciones, ya que no tendrá voz en las decisiones de la plantilla.

“El Mbappé que iba a venir no es el que me encontré al final; prefiero que se quede en el PSG”, sentenció Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, luego del desenlace en el pasado mercado de verano,en donde no se concretó la llegada del jugador.

Lo cierto, es que Mbappé no preocupa a los gestores del club blanco, ya que cuenta con jugadores jóvenes, para de un plan de relevo generacional en el equipo.

En el Real Madrid siguen atentos a los movimientos en el mercado y el futbolista francés no entra en los planes de Florentino por el momento, aunque no se descarta su posible llegada al equipo dirigido por Carlo Ancelotti.