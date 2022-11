Presidente del Olancho da su versión tras pelea con Keosseián

“Quiero decir que la gente de Olancho ha sufrido por las malas decisiones arbitrales y también con las multas que hemos recibido. El problema es que no querían que Olancho entrara. Acá es la misma corrupción de siempre y ante esta situación es quedarnos callados y seguir adelante”.

ENFRENTAMIENTO CON KEOSSEIÁN

“El problema es qué él tiene una manera peculiar. “Lo siento mucho que perdiste (Manolo)” y me pega en la cara. Él tiene esa costumbre de pegarle a uno en la cara de “cariño” como dice él, pero le da duro a uno”.

“Yo reaccioné porque si a uno le dan en la cara. Aunque yo debería de dar el ejemplo, de poner la otra mejilla, pero a veces uno no está dispuesto a ponerla y más con la derrota que hemos tenido”.

UN TRABAJJO SUCIO LO QUE HACE ‘MANOLO‘

“Es un entrenador que le gusta provocar. Se mete con los jugadores y árbitros es un trabajo sucio que él hace y todo mundo se lo deja pasar porque es Manuel Keosseián y me pegó esta vez pues. Es segunda vez que me hace esto”.

TEMPORADA DE LOS POTROS

“Desde el momento que eliminan a España, a Marathon no lo van a eliminar. El árbitro no miró un penal claro de hoy. “Lo siento perdiste con tu equipo” y me da en la cara y yo lo empujé por eso”.