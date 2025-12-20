Manchester City golea, es líder y presiona al Arsenal: tabla de Premier League

El noruego Erling Haaland marcó doblete este sábado y el Manchester City se impuso por 3-0 al West Ham en la 17ª jornada de la Premier League, un resultado que sitúa al club de Pep Guardiola como líder provisional, a la espera de lo que haga el Arsenal en el último turno del día ante el Everton.
Con un nuevo doblete (5', 69'), Haaland alcanzó las 19 goles anotados en este campeonato, en una victoria decorada entre medias con la diana de Tijjani Reijnders (38').
Con su primer gol, el noruego igualó las 103 dianas anotadas por Cristiano Ronaldo... aunque necesitó 122 partidos menos que el astro portugués para lograrlo. Elevó luego la cuenta a 104.
A la espera de lo que haga el Arsenal (36 puntos) su visita al Everton (2.00 PM), el Manchester City es el nuevo líder con 37 unidades.
El equipo de Pep Guardiola registra además su séptimo triunfo seguido, teniendo en cuenta todas las competiciones, algo que no había conseguido desde su buena racha de abril y mayo de 2024, en el esprint final por el título de aquella temporada.
En el resto de partidos, el Bournemouth (14º) vivió un empate amargo al ver cómo el Burnley (19º) le igualaba 1-1 en su estadio en el tiempo de descuento.
El Brentford se impuso 2-0 en su visita al colista Wolverhampton, con doblete de Keane Lewis-Potter, mientras que Brighton (9º) y Sunderland (5º) empataron a cero.
Erling Haaland llegó a 104 goles en Premier League, superando los 103 que anotó Cristiano Ronaldo en Inglaterra 👏⚽️.— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) December 20, 2025
Doblete para Haaland ante el West Ham 🤖. pic.twitter.com/MZu8i5c2oj
En el primer partido de la jornada, el Chelsea (4º) reaccionó para salvar al menos un punto (2-2) en su visita al Newcastle (11º), que se adelantó 2-0 con un doblete del ariete alemán Nick Woltemade (4' y 20').
Las Urracas no pudieron mantener esa ventaja y el Chelsea igualó con los tantos en la segunda mitad de Reece James (49') y del brasileño Joao Pedro (66').
El punto parece insuficiente para el campeón mundial Chelsea, que sigue cuarto en la tabla de posiciones, dentro de la zona Champions, pero que parece perder el tren de la lucha por el título al quedar a ocho unidades del City.
Este sábado el vigente campeón Liverpool (8º) visitará al Tottenham (13º) y el Leeds (17º) recibirá al Crystal Palace (6º), a la misma hora del choque entre Everton y Arsenal.