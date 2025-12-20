Manchester City golea, es líder y presiona al Arsenal: tabla de Premier League

Mánchester, Inglaterra.

El noruego Erling Haaland marcó doblete este sábado y el Manchester City se impuso por 3-0 al West Ham en la 17ª jornada de la Premier League, un resultado que sitúa al club de Pep Guardiola como líder provisional, a la espera de lo que haga el Arsenal en el último turno del día ante el Everton.

Con un nuevo doblete (5', 69'), Haaland alcanzó las 19 goles anotados en este campeonato, en una victoria decorada entre medias con la diana de Tijjani Reijnders (38').

Con su primer gol, el noruego igualó las 103 dianas anotadas por Cristiano Ronaldo... aunque necesitó 122 partidos menos que el astro portugués para lograrlo. Elevó luego la cuenta a 104.

A la espera de lo que haga el Arsenal (36 puntos) su visita al Everton (2.00 PM), el Manchester City es el nuevo líder con 37 unidades.