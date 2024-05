¡Manchester City y Pep son campeones una vez más de Inglaterra!

No duró mucho porque el City no estaba por la labor. Regresó al modo apisonadora en el segundo acto y enterró cualquier leve esperanza del Arsenal. Y eso que Haaland siguió empeñado en fallar lo que no suele, con un testarazo tras pase, como no, de Doku nada más reanudarse el encuentro.

Y lo intentó Foden, para llevarse el balón con un triplete, pero fue de nuevo Rodri, el hombre de los goles importantes, el que dio la deseada primera Champions al City, el que en una jugada eterna en la que tocó y tocó hasta encontrar fisuras en el muro defensivo rival, la cerró con un pase a la red. De espaldas a puerta sirvió Bernardo Silva a la llegada del centrocampista español que ajustó su disparo para la sentencia.