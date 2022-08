El nicaragüense César Salandía, portero del Real Estelí, aceptaría defender la camiseta de Honduras

“D e pequeño yo decía que iba a jugar con la H, pero cuando fui a Nicaragua me gustó más el fútbol. Comencé desde los 14 años a meterme más de lleno en el fútbol, estuve con un equipo del barrio, en tercera división con un equipo y era el titular con 15 años ”. En un amistoso frente al Real Estelí lo vieron jugar y decidieron darle la oportunidad de formarlo.

“Tengo bastante familia en Danlí, están mis tías, tíos, primos. Siempre de pequeño quise ser portero y mi papá me dice que no pare, que luche, que no agarre los vicios, que nunca agarre lo malo”.

Su madre Claudia Ninoska Paz ha sido la pieza clave para el despegue de César en el mundo del fútbol: “ Ella es la que más me ha apoyado siempre, es la persona que siempre me dice que debo de dar un poco más al final de cada entrenamiento y partidos. Me siento orgulloso de ella”, destacó el meta de 1.85 de estatura.

“Crecí en Danlí, nací en Managua, Nicaragua, llegué a los 2 años a Danlí y regresé con 10 años. Me hice portero por un tío, un hermano de mi papá, me gustaba verlo jugar cuando iba a Danlí, detenía penales ”, le contó a Grupo OPSA el chico César Salandía.

Su proceso fue creciendo y poco a poco escalando a nivel de selecciones menores con Nicaragua: “He estado en la Sub-15, Sub-17 y Sub-20” y agregó “estuve en el Premundial Sub-20 en junio, pero no juegué. Enfrenté a Honduras en partido amistoso y oficial de Uncaf, me sentí normal”.

César admira a nivel internacional al arquero costarricense Keylor Navas y también a los catrachos Noel Valladares, Edrick Menjívar y Luis Buba López.

Al meta del Real España ya lo enfrentó en el primer juego de la ronda preliminar de la Liga Concacaf.

“No tuve el tiempo de hablar con él y tal vez en este partido se me da la oportunidad. Le diría que me enseñe algo, con palabras todo se da, algunos consejos para mejorar día a día”, indicó.

Salandía tiene metas claras en el Real Estelí “primero quiero sobresalir en Nicaragua, ser titular en el Tren, he aprovechado la titularidad y luego llegar al extranjero”, dice con mucho orgullo. Podría ser convocado por la Selección de Honduras y no dudó en decir “lo pensaría, no sé, pero si se puede con mucho gusto. Está el amor por los dos países”.

Previo al duelo decisivo frente al Real España por el boleto a los octavos de final de la Liga Concacaf, César, el mayor de siete hermanos, envió un mensaje contundente: “La serie es complicadísima, venimos con todo. Vamos a buscar el gol y cuidarnos que no nos anoten”.

DATOS:

* César Salandía debutó el torneo anterior con el Real Estelí jugando en 10 partidos.

* En el presente torneo Apertura de Nicaragua el chico ha participado en tres juegos.

* Fue el meta titular del Real Estelí contra Real España en el juego de ida de la ronda preliminar de la Liga Concacaf.

* Estuvo en el Premundial Sub-20 en junio disputado en Honduras, pero no jugó en el único partido que perdieron 5-0 frente a Estados Unidos en Tegucigalpa.