Platense vence agónicamente a la Real Sociedad y se ilusiona con la salvación

El Platense se resiste, el Tiburón no se quiere ir. El cuadro porteño venció in extremis 1-0 a la Real Sociedad en duelo clave por no descender.

El estadio Excélsior de Puerto Cortés fue testigo de la batalla en un choque que cerró la jornada 14 del Clausura 2022 de la Liga Nacional de Honduras.

La afición de los escualos explotó en el minuto 90+2 cuando el argentino Álvaro Klusener la mandó a guardar y así darle los tres puntos al Platense que venció 1-0 a Real Sociedad en un partido directo por salvar la categoría.