Troglio anuncia baja de Olimpia vs Marathón y por qué no había debutado Oliver Benítez

El fútbol tiene esto, te podés quedar afuera. Ayer el Barcelona perdió 4-2 con el Osasuna, eso nos pasa a nosotros, nos matan, les pasa a todos los equipos del mundo, no es normal lo que le pasa a este equipo que ha ganado tanto de ganar Concacaf. Ya está, lo hemos hablado, a nosotros no nos duele, hemos encaminado esto para estar en los primeros dos lugares que es lo más importante.

Yo dije la vez pasada: el equipo ha estado en buena sintonía, solo que no concretaba la acciones y terminaba padeciendo las pocas llegadas en contra. Ahora estamos teniendo la suerte de meter los goles y que no te lleguen, los partidos se van ganando, el fútbol tiene esto, lamentablemente nos quedamos fuera de una competencia que todavía queríamos seguir jugándola. Ahora empatas en Juticalpa y erras 20 goles, la crítica es feroz.

¿Qué tanta tranquilidad le da este triunfo ante Génesis?

Me genera satisfacción y problema. Hoy me tocó dejar en el banco a Mango Sánchez y Juan Pablo Montes, “Mango” Sánchez hizo el gol más importante de Olimpia, pero son momentos, hay jugadores que están mejor que otros. Cuando armo un equipo hay 11 que están bien, hay otros que están bien, pero que no están jugando, a mí me pone feliz porque cuando más jugadores tengo es un dolor de cabeza.

Hoy Bengtson hizo dos goles, supuestamente estaba enojado conmigo, no sé para qué hizo dos goles, hace cuatro semanas atrás el camerino estaba malo, hoy nos fuimos todos arriba y ganamos cuatro al hilo, esto es fútbol, el que no juega es claro que está fastidioso, Jerry no es la primera vez que estaba molesto porque no juega, no lo usé en la final pasada, hoy Chirinos no lo vi alegre cuando salió, lo vi enojado, esto normal.

David Herrera debutó con Olimpia

Primero fue Lobo, ahora es David Herrera, sigo hablando que esta santísima cuota de minutos no es la mejor, porque a veces aceleras los procesos, los chicos pueden ser bueno a los 15, los 18 o 20 (años de edad).

Es muy difícil jugar en Olimpia, se la aguantó, el partido no es que se presentó accesible, pero estoy feliz por él.

Ahora se viene Marathón

Tenemos una semana para armar todo, lastimosamente quedó suspendido Edwin (Rodríguez), hoy recibió la cuarta amarilla, es una pena, nos prepararemos, trabajaremos en la semana, va a ser un duelo bien complicado, cada domingo es una historia nueva, es un partido que tenemos que pegar un golpe para dar ese salto.

¿Cuál es la receta para olvidar ese golpe de la Copa Centroamericana?

No es fácil porque queríamos estar ahí, lo analizo, ganamos los primeros dos juegos, perdimos uno y el otro lo perdimos, automáticamente quedamos terceros, ahora todos los demás son un fenómeno y vos no lo sos, sos un desastre. En la previa tenemos que ganar los cuatro, pero nadie gana por nombre, tuvimos un mal partido, como en su momento lo tuvimos con Real Estelí, el dolor queda, queríamos quedar campeón, todos quieren salir campeón.

Lo que no acepto es cuando aprovechan y dicen: “el fútbol hondureño hace dos años metió con estos mismos planteles tres equipos en finales. Y de los últimos años Olimpia ganó dos veces, Motagua se metió a tres finales, no es malo el fútbol hondureño, el fútbol es así, el dolor sigue, uno aprende del dolor, ahora estamos trabajando con dolor, pero tratando para buscar el penta.

¿Qué pasó con Oliver Benítez y Yustin Arboleda?

Con Oliver Benítez dicen que yo no lo pedí. Vuelvo a repetir: cuando empezó el año yo no quería defensores centrales. De hecho, se fueron dos centrales: Brayan Beckeles y Elvin Casildo. Cuando se lesiona Orellana no habíamos pedido a nadie. Ahora cuando se lesiona Julián Martínez, ahí sí fuimos a pedir a Benítez.

Benítez tiene que superar a jugadores que han sido figuras por cinco años, entonces, yo no voy a ir a sacar a Julián, Jonathan, no es así, hay que jugar, hay que entrenar, esto lo quería aclarar. Yustin está entrenando, todavía tiene una molestia, no jugará este que viene, sino el otro.