Olimpia sigue con brecha positiva a pocos días de que inicie el torneo Apertura 2022 de la Liga Nacional. Pedro Troglio asumió el cargo de timonel de los Merengues por segunda ocasión y al parecer se encamina por la misma ruta que hizo en su primera expedición en el fútbol hondureño.

Los leones están complementando una gran pretemporada con su gira por Estados Unidos donde han jugado cuatros partidos y no han conocido la derrota de momento.

Las víctimas no han sido rivales sencillos, el debut en suelo norteamericano fue ante un aguerrido combinado de Savannah, Georgia (2-0) luego derrotó en dos ocasiones de al Municipal de Guatemala (1-0 y 2-1) y el viernes en un partidazo igualó 1-1 con el Comunicaciones, campeón del fútbol chapín.

Al finalizar el partido ante los Cremas, Troglio se plantó frente a los micrófonos de Diario La Prensa, para decir que “La alegría mía era que la mayoría de mis jugadores pudieran sumar 65 a 70 minutos, después hice algunos cambios más allá de que el resultado no era favorable”.

Y añadió: “Ambos equipos jugaron con mucha intensidad, somos dos clubes que vamos a pelear por la Liga Concacaf, y esto es como una prueba piloto de todo lo que viene”, aseveró el sudamericano.

Troglio exalta el compromiso de los futbolistas y dice que ya tienen la mente puesta en las competencias que vienen en este semestre.

“Si yo tengo algo que resaltar de estos muchachos en todo el tiempo que los he dirigido y ahora que regresé es que nunca me han defraudado en cuanto a la entrega. Este es un plantel muy noble que a veces las cosas les salen bien y otras mal, pero no podes ganar todos los partidos, es normal”, acotó el técnico tetracampeón con Olimpia.

El entrenador argentino se sorprendió al ver que “la gente de Olimpia está y llena los estadios a dónde vamos. Es tremendo venir a Estados Unidos y llenar las canchas. No paran de cantar”.

Y continuó: “Me gusta que vengamos a jugar a estos lugares para traerles a la gente al Olimpia muchos se vinieron hace muchos años y se les presenta está posibilidad por eso sería una falta de respeto no entregar todo”.

Pedro Antonio se dio un espacio para hablar del nuevo refuerzo del equipo, Yan Maciel, que está mostrando cosas interesantes. “Es un jugador con una capacidad técnica individual bárbara. Es un jugador que nos va dar mucho hasta cuando no esté jugando bien. Hoy (viernes tuvo un partido irregular y anotó”, cerró el ex mundialista con Argentina.