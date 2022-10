Pedro Troglio: “Todavía estabámos pensando en el partido del martes ante Motagua, nos jugó una mala pasada”

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, enfatizó sobre la bronca que tuvo con el árbitro central Melvin Herrera luego que finalizara el partido que terminó con derrota 0-1 en casa ante el Olancho FC por la jornada 13 del Torneo Apertura 2022.

El estratega argentino dio su análisis sobre el revés que le negó alcanzar el liderato que posee Motagua con 30 unidades, mencionando que pasó factura el desgaste general que tuvieron el pasado martes en la final de vuelta por la Liga Concacaf (1-0) ante el mismo Ciclón Azul.

- LA CONFERENCIA -

Análisis del juego

“Tuvimos un primer tiempo no bien jugado, desaprovechamos oportunidades para anotar y con el gol en contra (27’) se nos hizo difícil. Todavía estabámos pensando en el partido del martes ante Motagua y no estuvimos en este, fue una gran equivocación. Erramos goles, tuvimos cinco o seis situaciones claras, pero me pareció que hubo demasiado juego en media cancha sin ser directos.

En el complemento generamos situaciones para empatar y no puidimos. Es una lástima porque es el primer partido que perdemos de local desde que estamos acá. También hay que darle méritos al equipo Olancho que supo aguantar el gol y ganó”.

Las diferencias entre el juego del martes al de esta noche

“Es claro que la preparación previa al partido que tuvimos ante Motagua no es una normal mental y físicamente. Lo que se jugó el martes llevó 10 días de mucha presión. Para este juego tras sacarse la presión, no llegamos relajados, pero sí más tranquilos. Se prepara distinto, no con la ferocidad como la que puede ser el clásico que jugabamos”.

Su discusión con el central tras el pitazo final

“Fui a reclamar primero los cuatro minutos que añadió. Vos tenes 90 minutos para ganar un partido, a mi no me molesta que el rival hagan tiempo porque todos los equipos hacen tiempo, nosotros también, es normal y lo acepto. Si agregás cuatro minutos beneficias al equipo que hizo tiempo, pero si das ocho o diez minutos las cosas cambiarían. Pero no podes dar cuatro minutos en un partido que hubo seis cambios y entró la camilla diez veces. No perdimos por eso, quiero aclarar, porque no hace falta el que diga que nos estamos quejando. Perdimos bien, solamente quería hablar eso.

Y el penal cometido a Michaell Chirinos (90+3’) que cuando el central lo pierde lo agarra de la camiseta, lo que pasa es que el árbitro está a 70 metros, le dije que así era imposible ver un penal”.