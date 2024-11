Partidos de Champions League por la jornada 5: días 26 y 27 de noviembre del 2024

El balón volverá a rodar en el torneo más importante de clubes del mundo. La UEFA Champions League disputa este martes 26 y miércoles 27 de noviembre su quinta jornada de la Fase de Liga con un total de 18 partidos.

Destacan enfrentamientos de alto voltaje como el partidazo que protagonizarán Liverpool y Real Madrid, también entra en acción el Barcelona vs. Brest, Bayern Múnich vs. PSG, y Manchester City vs. Feyenoord, entre otros.

El nuevo formato de la Champions League 2024-25 cuenta con 36 equipos en una tabla general, sin grupos, compitiendo por el pase a los Octavos de Final en ocho partidos contra diferentes rivales.

Este nuevo formato de la Liga de Campeones añade incertidumbre. No hay nada apenas seguro alcanzado ya la mitad de la primera fase -apenas el ritmo imponente del Liverpool, el único con pleno de puntos, lanzado en el liderato-, porque el orden y los rivales de los encuentros aparecen como un condicionante evidente para varios equipos.