DT de Alajuelense habla del Motagua y señala quién es el más grande de Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.

El estratega costarricense también elogió el trabajo de Javier López al frente de las Águilas, destacando la consolidación de una idea de juego y las mejoras que ha mostrado el equipo hondureño.

Oscar Ramírez , técnico de Alajuelense , calentó la previa del duelo ante Motagua al considerar que el conjunto rojinegro es actualmente el equipo más grande de Centroamérica, gracias a sus recientes conquistas internacionales, aunque reconoció la trayectoria de clubes como Olimpia y Saprissa.

Además, habló de la preparación que ha realizado desde que asumió la dirección técnica manuda, con apenas 15 días de trabajo para ajustar aspectos ofensivos y defensivos, y analizó la influencia del modelo español que comienza a implementarse en el fútbol hondureño, señalando la importancia de apostar por las divisiones menores, desarrollar jugadores con determinadas características y contar con los recursos necesarios para sostener esa filosofía.

¿Será prioridad el gol de visitante porque es clave en este torneo?

Los que hemos estado en este tipo de partidos que siempre se arranca con un planteamiento definido; hay momentos de partido, balón parado, un penal, que puede cambiar el juego y uno interpreta lo que debe hacer. Confiamos en los nuestros de que tenemos buen manejo de balón, igual Motagua que tiene consolidada una idea, pero allí depende de los muchachos. Lógico que anotar un gol o más es importante por lo que representa esta competencia, igual salir sin gol que eso lo define el partido, son varias variables.

¿Cómo ve el momento donde a balón parado le pueden pesar en una serie como esta?

Esto es trabajo, el análisis que se hace también es de virtudes del contrario que domina bien ese aspecto, que domina bien; igual nosotros también hemos hecho daño. Es fútbol, todos los partidos son diferentes, pero los detalles que son buenos, sobre eso estamos. Ellos también tienen juego de balón parado como nosotros, pero todo es toma de decisiones de los muchachos, de buena marca, movimiento, rebotes en el área, y allí entra el trabajo de video donde el muchacho esté concentrado los 90 minutos. Lastimosamente tuvimos solo 15 días para trabajar y solo trabajamos temas ofensivos, también algunos defensivos y esperamos que no se de nada de eso.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué Motagua esperan en la cancha del Estadio Nacional?

El que ha venido haciendo un trabajo, con el profesor Javier López que ha hecho un buen trabajo que salió campeón. Hay mejoras en relación al que enfrentamos el torneo pasado, y ahora que se cambia técnicos a cada rato es difícil analizar porque a veces la idea no da para analizar o escoger algunos puestos. Eso ha pasado con Motagua que se ha reforzado bien, hay constancia en el trabajo que realiza el profesor Javier. Hay que tener cuidado, aprovechar las falencias de lo que hemos visto, será partido parejo como toda semifinal y esperamos que todo fluya a favor nuestro.

¿Es evidente que tienen experiencia... pero a medidas que ganan aumenta la presión, como la sobrellevan porque son dominadores del torneo?

Ya uno en esto es curtido y por allí decía Guardiola que muchas veces hay más pérdidas que ganes en una carrera de un profesor o institución si sumamos los años, hay más pérdidas que ganancias. Hay que pensar en la consistencia con el trabajo que hicieron los otros entrenadores, presión siempre habrá, el mañana es lo más importante y vamos a mantener sabiendo que esto es de dos tiempos, que hay circunstancias que cambian, de local y visita de buscaremos llevarlo a nuestro campo.