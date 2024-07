Olimpia propina goleada al Génesis en primer amistoso en Estados Unidos

Olimpia avasalló 3-0 al Génesis, equipo que no metió las manos en juego que no apareció Reynaldo Tilguath, su director técnico que no viajó con el equipo a USA.

A Troglio le dio chance de probar nuevas piezas, como la inclusión de Edwin Solano de mediapunta por detrás de Yustin Arboleda.

El mismo atacante merengue abrió la lata en el marcador en el minuto 12. José Mario Pinto estiró la ventaja en el 27’ para el 2-0 provisional.

En el complemento lo líquido Juan Pablo Montes para decretar el 3-0 final en favor del actual tetracampeón de la Liga Nacional Hondureña en el Palisades HS Field de Charlotte.

El segundo compromiso de Olimpia es en Houston el viernes 19 a las 8:30 de la noche hora local y 7:30 PM hora hondureña. El Municipal Limeño de El Salvador es el rival.

Alineación de Olimpia:

1- Édrick Menjívar; 14- Andy Nájar, 6- André Orellana, 4- José García, 24- Moisés Rodríguez; 32- Carlos Pineda, 8- Edwin Rodríguez, 34- Kevin López, 7- José Mario Pinto; 30- Edwin Solano y 19- Yustin Arboleda.

Alineación del Génesis:

1- Gerson Argueta; 12- Leonel Casildo, 4- Hilder Colón, 5- Júnior García, 16- Elmer Güity; 20- Franklin Yánez, 23- Machuca Ramírez 7- Marcelo Canales, 10- Mario Martínez; 21- Roberto Moreira.