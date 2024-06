Olimpia anuncia salida de histórico y adelante fichaje que pide Troglio

Francisco Saybe, directivo de los leones, confirmó las variantes que tendrá el león de cara al Apertura y confirmó la salida de otro defensor y deja en duda uno más.

“Si hay incorporación y en esos se está trabajando en estos días con el profe (Troglio), pero no habrá muchas sorpresas. Si llegan al equipo será uno o dos, no más”.

POSICIONES QUE HA SOLICITADO TROGLIO

”Estamos en pláticas, el torneo recién terminó, los jugadores se fueron a la Selección, el profesor viajó y estamos viendo ciertas posiciones en las que nosotros sentimos que se pueda reforzar el equipo”

SALIDA DE CHIRINOS, PINTO O ÁLVAREZ

”Nosotros quisiéramos que salieran por el bien de Olimpia de ellos, ya que los equipos nuevos viven de ello y cualquier oferta buena que les convenga, estaríamos felices por ellos, pero por los momentos no hay nada concreto que valga la pena mencionar”.

REUNIÓN QUE SOLICITÓ PINTO A LA DIRECTIVA

“No tenemos nada oficial y mientras no haya eso no podemos reunirnos para tomar una decisión en torno a algo. Siempre que hay mercado de piernas hay llamadas, pero mientras haya nada formal, no hay nada”.

BECKELES NO SIGUE MÁS EN EL OLIMPIA

“Sí, Bryan (Beckeles) no continúa, es un jugador icónico en el equipo, pero todo tiene su ciclo y el de Bryan ya llegó”.