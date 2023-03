Ninrod Medina confiesa: ¿le sorprendió la eliminación de Olimpia?

La histórica clasificación a cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf dejando eliminado en tierras mexicanas al Pachuca no es motivo para que Ninrod Medina tire las campanas al aire y se sienta como el mayor objetivo del semestre. El entrenador de Motagua quiere más y se enfoca en el buen trabajo que está realizando para lograrlo.

El exdefensor analizó en frío lo que se viene, tiene primero el clásico contra el Olimpia y luego el enfrentamiento contra los Tigres. El técnico tomó una decisión categórica en estas semanas de fechas FIFA en beneficio de sus jugadores.

Ninrod Medina poco a poco ha llevado a Motagua a mejorar su nivel tanto en la Liga Nacional como en la Liga de Campeones donde por primera vez, en el nuevo formato, avanzaron a la segunda ronda. Etapa en la cual el Olimpia junto con Real España quedaron eliminados.

En el torneo Clausura el Ciclón Azul se encuentra en el quinto lugar con 19 puntos y los puestos directos a las semifinales de momento lo están ocupando Olimpia y Olancho FC, con 30 y 26 unidades, a falta de cinco jornadas por disputar para cada institución. Motagua está agarrando un puesto de repechaje a esta altura del campeonato.

LA ENTREVISTA

Ya comenzaron con casi dos semanas de descanso ¿cómo lo tomará Motagua?

Bastante bien por el motivo que nosotros tenemos muchos jugadores lesionados, estas dos semanas nos ayuda mucho para eso, de hacer un trabajo más fino de cara a lo que se nos viene con el cierre del torneo que es bastante apretado. Seguramente había opciones para el equipo de jugar en Estados Unidos.

Pero desistimos porque hay muchos jugadores golpeados y más los que andan en la Selección, la verdad eso se nos complicaba. Este descanso sin lugar a duda nos ayudará mucho y desde ayer comenzamos la semana laboral logrando poco a poco que el equipo se afiance más.

¿Cuál es el balance hasta la jornada 13 del torneo Clausura?

El nuestro desde que llegamos es bueno hasta cierto punto porque seguramente hemos dejado puntos en el camino que en este momento nos servirían mucho en lo que pensábamos para nuestro futuro inmediato en el torneo.

No podemos arreglar el pasado, siento que estamos a mitad del camino y estamos haciendo cosas buenas. Hemos logrado una mejoría deportiva, tal vez no en puntos, desearíamos estar en una mejor posición, del segundo hacia abajo las cosas están apretadas. Estamos trabajando y el análisis general se hará al final del torneo, no hay duda que queremos estar en las instancias finales. Las cosas no han estado bien, pero tampoco mal.