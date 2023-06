“Mourinho es un asco, arruinó la imagen de la Roma y ojalá no regrese”

“Lo espero para mi gente: que se vaya a Portugal y no vuelva más a entrenar en Italia”, sentenció Cassano.

UNA GUERRA DIALÉCTICA

Antonio Cassano y José Mourinho mantienen una interminable guerra desde hace años. El legendario jugador italiano siempre se ha mostrado crítico con la gestión del técnico portugués con quien no comparte la mayoría de sus decisiones.

En abril de 2023 Cassano ya atacó al ex técnico del Real Madrid: “A Mourinho le importa una mierda el fútbol. Apesta, igual que la forma en que haces jugar a tus equipos. Me peleé con (Marko) Livaja, nos dijimos de todo pero a los dos días éramos amigos como antes. Mi madre me enseñó a no tenerle miedo a nada y discutí con 30.000 personas. Díselo a tu espía, hubo veinte personas que se interpusieron en el camino y no hubo confrontación física entre Livaja y yo. No me golpearon. Dile a ese conejito tuyo que te está hablando mierda. Nunca he sido golpeado por nadie en mi vida. Tal vez, tuve suerte, pero nunca tuve miedo de nada ni de nadie”.